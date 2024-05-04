被同事衝康、搞排擠「但年薪近百萬」！一票人卻喊讚：不是去交朋友

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聯合新聞網／ 綜合報導
職場中難免會碰到同事相處不和睦、勾心鬥角的場面。示意圖/ingimage
職場中難免會碰到同事相處不和睦、勾心鬥角的場面。示意圖/ingimage

職場中難免會碰到同事間勾心鬥角的場面，日前一名女網友表示，找到一份薪資待遇不錯的工作，年薪接近百萬，不過同事間相處卻不和睦，不僅對原PO敵意很深，還會到處講她的壞話。對此，原PO安慰自己不要在意，專注做好自己的工作，貼文一出網友紛紛贊同原PO的心態，認為同事間保持距離、公事公辦才是對的。

女網友在Dcard發文，她目前在科技業工作，月薪58K，年薪接近百萬元，不過工作環境相當不友善，不僅同事敵意強烈，還經常在背後講她的壞話，連帶影響其他同事也不敢跟她說話，導致原PO總是格格不入，「他們一大群人聊天，就我自己坐在那，感覺孤單寂寞覺得冷」。

面對如此情況，原PO安慰自己這樣也許是好事，因為這樣就不必為了社交努力想話題，只須專注於做好自身工作，她也強調，工作是為了賺錢，不是來交朋友的，因此不需要委曲求全去討好別任何人，「太累了，做自己就好」。

貼文一出，網友也認同原PO看法，「上班又不是去交朋友的，有交到朋友、相處融洽，然後年薪 50萬這樣子可以嗎」、「低薪的環境也可能有這種同事」、「跟同事越好越熟，通常只會越出問題時越拖你下水，有時候有點距離公事公辦比較好」、「這種工作根本超好吧，一堆要交際應酬搞社交的，然後錢只有一半」、「上班不是去交朋友的，做好自己份內的事情就好」。

Dcard 職場 薪資

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