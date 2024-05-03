中市再增國際品牌酒店 5月4日辦人才招募會

台中市將再新增1家國際品牌酒店台中勤美洲際酒店，預計今年第3季正式開幕，4日將舉辦大型菁英招募會，聯手靜宜大學觀光事業系，以遊戲化教學方式讓參與者領略餐飲連鎖經營知識。

位於勤美商圈的台中勤美洲際酒店，預計第3季正式開幕，業者將於明天在全國大飯店舉辦大型菁英招募會，釋出逾110個職缺，包括各部門管理職及基層服務人員等工作機會。

行銷公關總監江夢怡指出，招募會中也將聯手靜宜大學觀光事業學系，打造「布蘭琪小館連鎖餐飲」桌遊空間，以遊戲化教學方式結合餐旅連鎖經營概念，讓參與者領略餐飲連鎖經營的知識。

台中勤美洲際酒店總經理埃里克．斯旺森（EricSwanson）表示，作為IHG洲際酒店集團旗下的品牌，享有國際化的品牌優勢和知名度。台中位於南北交通要道，擁有便捷的交通網絡，成為來自世界各地旅客的重要交通樞紐。

斯旺森指出，台中的商務和觀光活動蓬勃發展，不僅是台灣的國際經貿重鎮，更是吸引眾多商務和觀光旅遊人士的熱門目的地。隨著市場變化，商務、觀光旅遊人士的需求漸趨高端，期待在專業場域中提供精緻細膩的服務。疫情後的市場趨勢顯示，旅遊復甦已成必然，對住宿品質的需求也日益增長，歡迎優秀人才加入行列。