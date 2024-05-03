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假徵才真剽竊！大公司偷走面試者提案 過來人教1招保護自己

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard一名網友表示自己面試的提案被對方公司直接拿去用。示意圖／ingimage
Dcard一名網友表示自己面試的提案被對方公司直接拿去用。示意圖／ingimage

面試就是求職者與企業之間互相了解、認識的管道，然而也有公司假藉面試名義，騙取免費勞動力。一名網友發文表示，自己的面試考題是針對公司產品提企劃案，提案過程都與公司主管很聊得來，然而最後沒有被錄取，卻在社群廣告上看到了當初面試提案的企畫內容。不少網友表示自己也遇過這種事，後來面試都只會簡單聊聊，不會提太完整的企劃，等正式簽約才給方案。

日前一名網友在Dcard發文，表示自己1月的時候收到一間大型保健食品公司的面試通知，職位是資深行銷企劃，人資要求他針對公司產品準備一份企劃提案作為面試考題。

原PO從自身經驗發想企劃，面試的主管表示提案角度很新鮮，並詢問細節與執行方法。原PO也主動提及若未來進入公司，這個提案該如何進行、預算使用等問題，面試主管回覆這樣的提案完全可以被公司執行。

整體面談大約兩小時，後來雖未被錄取，但也覺得沒什麼好惋惜。然而過了幾個月，原PO居然在社群廣告上，看到自己當初面試的提案企劃。原PO說明，當初提案的過程雖然都是聊一個創意概念，但現在出現的成果與執行面向上，跟面試提案的內容只差在具體落地細節，大方向是一樣的，讓他又驚又怒。

不少網友表示自己遇過類似的情況，「行銷企劃或設計公司比較常聽到這種例子，面試的時候都會要求做一些測驗或提案」、「很多公司都這樣，甚至有很多開缺，就是為了取得面試者的solution」、「之前遇過類似的事，是要試寫文案，結果後來發現整個概念被拿去用，之後需要試做的我都直接略過」、「看到這種要提案報告的我都會閃一下」、「後來遇到要提案的都直接拒寫了」。

有經驗的網友也分享自保的作法，「我最近面試只是『聊聊』沒有確切的作為，是等到正式簽約了~才給企劃方向！」、「有些面試者都會保留一部分的資料不提供，然後說如果有錄取的話再來談細部的資料」、「就面試別做到太細，保留一點，不然吃虧的是自己」。

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