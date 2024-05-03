台積電碩士以上學歷起薪6.39萬元 4年增1.51萬元

晶圓代工廠台積電不僅每年調薪，新進員工平均起薪也不斷攀高，112年碩士及以上學歷的新進員工平均起薪達新台幣6萬3900元，4年來增加1萬5100元，增幅逾3成。

根據台積電於公開資訊觀測站揭露的新進員工平均起薪資料，112年聘僱碩士及以上學歷的社會新鮮人平均起薪金額為6萬3900元，較111年增加1230元，增幅約1.96%；自109年以來，4年增加1萬5100元，增幅高達30.9%。

台積電112年大專院校學歷新進員工平均起薪為4萬2930元，較111年增加800元，增幅約1.9%；4年來增加9900元，增幅達29.97%。

台積電112年高中及以下學歷新進員工平均起薪為3萬7900元，較111年增加2850元，增幅8.13%；4年來增加6850元，增幅22.06%。

隨著新聘博士、碩士及學士組成不同，可能影響台積電各年度新進員工的平均起薪金額。台積電強調，員工薪資報酬政策是致力於提供員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利。

台積電指出，員工的薪酬包含按月發給的薪資、按季結算經營績效發給的業績獎金、根據年度獲利狀況所發放的酬勞（分紅），以及根據全球員工購股計畫所發給的補助金。

台積電依據營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會建請董事會核准；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。