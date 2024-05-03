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他狂收台積電面試邀請「好像很缺人」 網見職缺曝實情：朋友也收到

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電是全球最大的晶圓代工製造商，不僅投資人愛，更是不少求職者渴望進入的企業之一。有一名網友日前收到台積電邀請面試的通知，但看了職稱並不曉得是在做什麼的，因此擷圖PO上網詢問大家的看法。

原PO在PTT以「這個台積的職缺做什麼的」為題發文，他說日前收到台積電發送的訊息通知，對方表明是透過人才庫，發現原PO履歷與Module Associate Engineer（MAE）的要求初步相符，因此想請他參加面試，但因為他都沒有回應，台積電又再發訊息通知，也讓原PO覺得好奇，「好像很缺人一樣，一直問要不要去，阿肥身邊沒有在做這個的人，好奇這是什麼職缺？」

不少知情的人紛紛透露，「副工，類似設備工程師，要輪三班，on call」、「比助理工程師高一階」、「技術員在上一階，類似助理工程師」、「沒有工程師的薪水，但是要扛工程師的責任」、「助工，類作業員」、「做設備的事情領比作業員多一點點的錢，給您參考」、「專門輪班的助工啊，要錢要命自己選」、「MAE就是領最少的錢做最多的事還要扛責任」。

還有網友直言，「不管哪一種，記得買壽險和肝藥」、「我親戚做台積電相關，一陣子身材氣色都沒了，保重」、「模組副工程師，朋友也收到邀約，到底多缺人？」、「贏過外面一堆公司了，只是輪班能否接受，身體扛不扛得住」、「只找年輕肝的職缺，年紀稍大的投也沒用，年輕履歷ok耐操，你沒投HR也直接找」。

台積電 工程師 面試

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