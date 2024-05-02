快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

週三放假超讚！他興奮籲「政府試辦」 全網點頭：上班更有幹勁

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，今年勞動節剛好在星期三，休息1天後再上工，讓自己疲憊感大幅下降，忍不住發文呼籲政府試辦。示意圖／ingimage
網友指出，今年勞動節剛好在星期三，休息1天後再上工，讓自己疲憊感大幅下降，忍不住發文呼籲政府試辦。示意圖／ingimage

昨（1）日為勞動節，全國勞工放假一天。一名網友在PTT指出，今年勞動節剛好在星期三，休息1天後再上工，讓自己疲憊感大幅下降，忍不住發文喊話「週休三日根本很好啊，政府不考慮試辦一下嗎？」

原PO表示，昨天適逢一年一度的勞動節，勞工們也藉此好好休假放鬆，「休息一天養精蓄銳後，今天再上工，根本超爽的，疲憊的感覺少很多」，不禁發文大讚週休三日是個很好的點子，「政府不考慮試辦一下嗎？」

貼文一出，不少網友認同原PO想法，「超爽的，這樣工作時更加有精神」、「確實適當休息才能更加衝刺」、「只做兩天就休假會讓人更有幹勁是真的」、「理想的週休三日就是這樣」。

事實上，曾有網友以「連放4天然後補班跟點放一天哪個爽？」為題發文，底下有人坦言，單放星期三一天比連假更好，「放星期三比連假爽，邊際效應」、「放星期三最好」、「禮拜三放真的超爽」。

過去台灣有逾5700人參與「週休三日」連署，勞動部則回應，由於週休三日牽涉廣，對勞資雙方影響重大，近期國內各行業頻喊缺工，實施週休三日可能會加劇人力短缺，現階段強制實施週休三日有難度。

而國際趨勢上，有數個國家政府和企業雇主紛紛鬆綁上班規定以留才，新加坡就公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出週休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求。

PTT 勞動節 週休三日

延伸閱讀

吃不懂！大陸「1平價美食」台灣狂開店 網評價酸：不會再買

告全球最佳航空獲賠！警察總長坐商務艙無法後躺 怨淪經濟艙

像電影！高雄出現「風暴前導雲」 網友呼超神：立馬滂沱大雨

他抱怨原廠維修冷氣得等二周 網推另一管道「速度快又沒比較貴」

相關新聞

週三放假超讚！他興奮籲「政府試辦」 全網點頭：上班更有幹勁

昨（1）日為勞動節，全國勞工放假一天。一名網友在PTT指出，今年勞動節剛好在星期三，休息1天後再上工，讓自己疲憊感大幅下降，忍不住發文喊話「週休三日根本很好啊，政府不考慮試辦一下嗎？」

學歷掛帥！沒碩士能進科技業嗎？ 人力銀行給答案

高薪分紅讓科技業成為上班族最嚮往的產業，但想在科技業坐擁高薪、如魚得水，學歷到底重不重要？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

很多公司都有缺人的困擾。有一名女網友分享自己入職一間知名大公司的慘痛經驗，她表示，裡面每個人都待了超過10年以上，結果進公司兩個禮拜才發現，根本還沒熟悉，就丟給她一堆工作，老鳥愛盯人外又狂偷懶，薪水低得可憐，直呼「難怪一直找不到人」，並且毅然決然的辭職。

51勞動節沒全國放假！軍公教、7大行業仍要上班…這天算國定假日嗎？出勤薪水怎麼算？

5月1日「51勞動節」多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，過去至今陸續傳出修法的消息，研議究竟是否要「全國放假」…

去年新鮮人均薪3.5萬 較前年微升

勞動部昨公布去年初任人員薪資調查，職場新鮮人平均薪資三點五萬元，比前年增加了百分之二點九，其中大學畢業者起薪三點三萬元，...

下屬變上司相遇時怎麼稱呼 ？ 網友一面倒這樣建議

公司工作職等升遷，除了個人工作能力為考量外，「人和」也是另一項選擇。如果你的下屬升到比你高的職位，見面時你要如何稱呼他？有一男網友在PTT貼文提問，想問一下其他有經驗的前輩，真的發生該怎稱呼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。