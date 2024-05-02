週三放假超讚！他興奮籲「政府試辦」 全網點頭：上班更有幹勁

昨（1）日為勞動節，全國勞工放假一天。一名網友在PTT指出，今年勞動節剛好在星期三，休息1天後再上工，讓自己疲憊感大幅下降，忍不住發文喊話「週休三日根本很好啊，政府不考慮試辦一下嗎？」

原PO表示，昨天適逢一年一度的勞動節，勞工們也藉此好好休假放鬆，「休息一天養精蓄銳後，今天再上工，根本超爽的，疲憊的感覺少很多」，不禁發文大讚週休三日是個很好的點子，「政府不考慮試辦一下嗎？」

貼文一出，不少網友認同原PO想法，「超爽的，這樣工作時更加有精神」、「確實適當休息才能更加衝刺」、「只做兩天就休假會讓人更有幹勁是真的」、「理想的週休三日就是這樣」。

事實上，曾有網友以「連放4天然後補班跟點放一天哪個爽？」為題發文，底下有人坦言，單放星期三一天比連假更好，「放星期三比連假爽，邊際效應」、「放星期三最好」、「禮拜三放真的超爽」。

過去台灣有逾5700人參與「週休三日」連署，勞動部則回應，由於週休三日牽涉廣，對勞資雙方影響重大，近期國內各行業頻喊缺工，實施週休三日可能會加劇人力短缺，現階段強制實施週休三日有難度。

而國際趨勢上，有數個國家政府和企業雇主紛紛鬆綁上班規定以留才，新加坡就公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出週休三日、增加遠距辦公天數或調整工時等彈性上班的要求。