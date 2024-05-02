同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

很多公司都有缺人的困擾。有一名女網友分享自己入職一間知名大公司的慘痛經驗，她表示，裡面每個人都待了超過10年以上，結果進公司兩個禮拜才發現，根本還沒熟悉，就丟給她一堆工作，老鳥愛盯人外又狂偷懶，薪水低得可憐，直呼「難怪一直找不到人」，並且毅然決然的辭職。

女網友在Dcard發文表示，最近錄取了一間知名大公司的行政助理，薪資32000元，因為之前有相關經驗，所以馬上錄取。進公司一個禮拜，都還沒熟習環境、設備、系統，大家就恨不得趕緊把這職位的工作交接，講一連串流程，不給人喘息的機會，還來不及吸收舊的，新的就一直來，動作比較慢就會被老鳥酸「效率很差」。

原po表示，公司裡面每個人都待超過10年以上，熟悉到可以邊工作，邊看劇到自己哈哈大笑的那種。到了第二個禮拜，原po資料把E打成F，只是小小的錯誤，老鳥卻又不耐煩大聲地說「來亂的喔！」，接下來一整個早上開始大力摔文件，也感受到其他同仁的不友善，後來才發現是做10年以上老鳥犯的錯，但他們也只會哈哈帶過，一句道歉都沒有。

原po說，摔文件的老鳥，公司有給他一個工讀生分攤工作，但工讀生沒來的時候，他就常常抱怨工作做不完，然後開始滑手機、擦護手霜。原po指出，過了幾天比較上手後，發現工作量多到不行，還沒處理的文件都壓在老鳥那，自己卻一直被會計催進度，她認為這個職位根本不是助理了，薪水低的可憐，也直呼「難怪找不到人」，最後也決定直接離職，把所有工作一個個歸還給當初交接的人。

不少人也回應，「關鍵字：10年以上+摔文件+交接很錯亂，妳都講完了啊，這就是為什麼沒有新人待得住了」、「這是一個老鳥自己做死的故事」、「公司知道問題在哪，又一直默許著」、「有雙標老鳥的職場真的很讓人心累…」、「台灣職場一直都是賣老認為年輕人是廢物，但如果是自己小孩又是另外一回事了」、「有些地方真的很奇怪，抱怨沒有新人或是新人待不住，但有新人來了又對新人很兇很苛刻」。