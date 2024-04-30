下屬變上司相遇時怎麼稱呼 ？ 網友一面倒這樣建議

公司工作職等升遷，除了個人工作能力為考量外，「人和」也是另一項選擇。如果你的下屬升到比你高的職位，見面時你要如何稱呼他？有一男網友在PTT貼文提問，想問一下其他有經驗的前輩，真的發生該怎稱呼？

原PO文中提及，在一家公司工作多年，高不成、低不就也升不上去，但下屬卻很優秀，已經升到比他高的職位，反而變成他的上司。以前在公司裡相遇時都會直呼名字，現在主從關係對調，原PO想知道見面時還能直接叫對方的名字嗎？

貼文引起網友間的熱議，紛紛留言回應，「這種情況很常發生吧！就叫職稱啊」、「叫職稱」、「職場上就該照規矩，就算家人，也該照職稱叫，除非只有兩人在」、「職稱啊！我每個都叫長官」、「交情好是一回事，公司裡還是照規矩，喊職稱吧！」也有人說還是外國人簡單，「美國都叫名字沒差」。

更有人開玩笑說，「小前輩你好，所以你很魯？沒升職過？被冷凍」，「小意思，你還沒遇過前妻變主管」。