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藍委勞動節推修法 試用期應予法制化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委黃建賓、吳宗憲、牛煦庭與游灝29日推動《勞基法》系列修法。（圖／台灣醒報）
國民黨立委黃建賓、吳宗憲、牛煦庭與游灝29日推動《勞基法》系列修法。（圖／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「試用期應該有正式法律規定，以確保雇主能確實訓練員工！」國民黨立委牛煦庭、黃建賓、游灝與吳宗憲29日推動勞基法系列修法，包括「禁止強迫自願離職」、「欠薪應通報」與「天災勞工退避權」等，牛煦庭強調，目前試用期並沒有法律規定，導致雇主在其間占勞工便宜，因此呼籲法制化，確保新人權益。

禁止強迫簽離職書

牛煦庭表示，目前《勞基法》並未將員工的試用期法制化，適用期是為了輔助勞工適用新職場環境，但現在很多雇主都沒有提供新人職訓或考核，導致雇主利用試用期佔勞工便宜，因此希望立法《勞基法》第15之1條，規定試用期不應超過3個月，且薪水不得低於應聘工資80%，且雇主在期間必須提供勞訓。

「若雇主不想付資遣費，恐會用強破或誘騙的方式，逼勞工自願簽離職書！」吳宗憲強調，勞工一旦簽署，未來要爭取權益非常困難；或是離職時雙方不歡而散，雇主常常會故意不給自願離職證明書，導致勞工無法請領失業給付，因此盼修正《勞基法》第17與19條，禁止強迫簽自願離職書，且不得拒絕發給非自願離職證明。

修法讓雇主不欠薪

游灝表示，他要修《勞基法》第27與27之1條法案，解決勞工在雇主惡意欠薪或惡意倒閉時，領不到薪資的問題，並賦予主管機關在雇主欠薪時，有強制執行的法源依據。他強調，按時給付工資是勞工的基本生活權，盼透過修法保障勞工遇到雇主欠薪的權益。

「勞工休假時緊急召回，雇主應該負擔召回勞工的額外成本！」黃建賓指出，希望修正《勞基法》第40條，藉此避免雇主濫用緊急召回權，讓勞工安心休假，另外也修正第40之1條，新增勞工退避權，當天災導致勞工通勤有危險時，可以拒絕出席。

牛煦庭說，他與3位委員都相當關心勞動法案，未來在法案一讀後，也會積極聯繫衛環委員會的召委儘速排審法案。

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修法 牛煦庭 離職

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