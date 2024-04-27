沒機會了？面試聊1.5小時「都沒提薪資」 過來人吐實情：比期望高

找工作的時候，若是公司滿意履歷，就會進一步找求職者面試。最近有一名女網友表示，她日前去一間科技公司面試了1個半小時，但是面試官卻都沒有提到薪資，讓她不安地問「是不是沒機會了？」，但網友卻有其他看法。

一名女網友在Dcard以「面試時沒談論到薪資」為題發文，她表示日前到了一間科技公司面試，過程足足一個半小時，但是面試官卻從頭到尾都沒有提到薪酬的部分，讓她很擔心地問「這樣是不是沒機會了？」。

此文一出也吸引網友留言，有人認為「幹嘛不主動問...」、「一定吧，新鮮人的話部分公司都是公定價，不給議價的」、「如果面試對象是主管的話 我猜對方一定回『薪資部分由人事審核』」。

但也很多過來人分享自己經驗，「我也是完全沒有被問到期望薪資，以為不會上了，結果最後核薪出來比履歷中填得期望薪資更高」、「依照我的經驗，如果主管跟你聊很久，很大機率會上」、「我4月初面試也談了80分鐘，然候講到期望薪資（我寫4萬）被應徵單位的主管打槍，結果最後人資email核給我的是44000，說不定有好結果，別太灰心」。