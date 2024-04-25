評點制名額擬取消上限 僑生團體籲放寬企業營業額規範

因應各行各業面臨缺工，勞動部長許銘春今表示擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，以此延攬更多僑外生留台工作。但僑生團體等認為，現行規定企業營業額需達1000萬台幣以上，許多中小企業不易達到門檻，因而不能聘請僑外生，建議政府應鬆綁評點制的企業規定。

許銘春表示，勞動部已逐年增加僑外生評點制配額，今年提高至7000名，且近3年核准工作人數均達開放配額9成以上。但因應國內缺工，勞動部將檢討修正法令，適時取消僑外生評點制名額上限；另與國發會等跨部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制。

評點制今年上路滿10年，馬來西亞僑生、「馬來西亞人在台灣」社團創辦人楊冠義當年即是評點制第一波適用學生，他表示，名額素來非主要問題，即便拿掉名額天花板，但能否將學生留下才是關鍵。

楊冠義指出，僑外生留台最大門檻還是在企業限制，企業年營業額需達到1000萬才能聘僱僑外生，但很多新創、中小企業實則不易達標；又很多達標者都是有規模的企業，但對學生而言，有些從業領域不一定以大企業為主，也不是所有學生以大企業為志願。

楊冠義表示，台灣的中小型企業也確實需要人力，日前也和僑委會反映該狀況，若台灣有意改善，建議應從鬆綁評點制企業規定做起。

另外，勞動部也研議未來將新增僑外生個人工作許可制，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國指出，現行評點制規定必須從事15款專門技術工作，並在8項評點項目審核累計點數滿70點，才能申請僑外生留台工作配額，未來若改為個人工作許可制，降低工作技術層級要求，評點制再無需要，但還需跨部會研議。

台師大華語碩士班僑生潘若晴則表示，過去聽學長姐說，初出社會的薪資恐無法達到可獲得點數的聘僱薪資門檻，很多只有三萬甚至三萬元不到，文組學生確實比較辛苦；但也有學生會盡量先找一份薪資達標工作，也許並非符合自身志願，但至少可取得點數。

潘若晴指出，取得碩士學位也具備華語、英語能力，屆時取得70點應無問題，但無論是取消僑外生評點制名額上限或取消評點制，對於有心想要留台工作的僑生都有幫助。

台師大音樂系僑生許智雙說，未來若有機會也考慮留台工作。她表示，音樂系學生多選擇到音樂教師當老師，薪資則要視屆時能收到多少學生。評點制應不會太難達標，但若取消評點制則更容易留台。