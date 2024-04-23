人資頭痛…新人上班不是肚子痛就是爆哭 自曝「因公司名才應徵」

現在很多公司行號都面臨到缺人狀況，不只找到新員工不容易，甚至有時錄取到的人，還可能因為一些誇張行徑，結果草草辭退。近來日本媒體，就有這樣的一則求職案例。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位化名佐藤陽子的人資，過去曾經面試過一位新員工T小姐。打從第一印象開始，佐藤就特別注意到，這位T小姐氣質上特別鶴立雞群。而佐藤的經驗認為，這樣的員工往往需要特別注意。

T小姐錄取後，和其他近30位新人一同受訓。然而才沒過多久，T小姐就突然哭出來，說看到大家那麼出色，自己感到非常不安。其他在場新人只好百般安慰，總算是度過了這次的意外狀況。

就在三天受訓結束，正式分派T小姐到某間分店上班。但是該店長旋即聯絡，表示T小姐在上班的第一天，就說自己肚子一直很痛早退了。第二、三天也因為同樣的理由請假。等到T小姐好不容易出勤了，又發生當場大哭的事件。店長實在受不了，拜託佐藤跟T小姐談談。

T小姐邊哭邊說，自己無法勝任現場接客業務，想要轉到公司本部坐辦公室，無論佐藤怎麼勸都沒用，白白浪費了兩小時。隔天T小姐才致電承認，自己當初是因為「因為公司的名字」才決定應徵工作，其實對這份職缺根本沒興趣，最後也辭去工作。