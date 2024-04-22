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台積電熊本廠工程師震驚！日本同事「準時下班」 網揭不奴關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電熊本廠 。（美聯社）
台積電熊本廠 。（美聯社）

台積電熊本廠於2月24日開幕，創下多項紀錄，熊本廠是台積電首度與日本業者合資設廠，也是首座台積電日本廠，目前員工超過1千人，台灣外派員工約300、400人。近期有日本媒體報導台灣工程師在熊本廠工作及生活情況，打破了過去對日本人工作狂的既定印象，工程師透露，他很驚訝日本同事在下班準時跟他說「我要回家了」，不少網友也表示，日本人早就「不奴了」。

根據日本關注產業的網站「マネーポストWEB」報導，一名30歲左右的女子，去年夏天時，和小孩跟隨著原本在新竹台積電上班的先生來到熊本。她指出，原先先生的年收約500萬新台幣，當受邀派駐日本時，給予的薪水是兩倍價，並且有台幣和日圓兩種可以選擇。

不過高薪隨之而來的也是工時增加，女子表示，丈夫每天早上七點出門，晚上十點回家，有時候都已經快要午夜了，當全家人一起去阿蘇旅行時，他仍然要用筆電繼續工作，有時候也會因此擔心自己的健康狀況。

但最讓先生跌破眼鏡的是，日本人工作方式改革後，越來越多人不再加班，他日本工程師同事在下班時間會直接說「我要回家了」，到了家之後，也會把工作拋在腦後，顛覆了日本人以往「工作狂」的既定印象。

對此現象，不少PTT網友也表示，「日本人進化了」、「日本勞動改革很久了，加班都要事前約定」、「沒加班費誰想加班」、「日本人現在根本沒那麼奴，要義務加班又不是傻了」、「台日韓三國就台灣最奴，現在日本也不跟你搞這套了，下班時間就要走人啦」、「現在日本工作超時罰很重」、「日本年輕人早就不吃一生懸命那套了」。

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