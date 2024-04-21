台北男月薪9萬「2年0存款」 網見2開銷搖頭：花太多

物價、房價不斷上漲，讓小資族存錢不易。近日，有網友在PTT表示，他目前月薪9萬，沒有結婚與小孩，但工作2年卻存不到錢，於是發文列出自己每月的固定支出，好奇詢問網友「我的問題在哪？」

原PO以「月薪9萬在台北怎麼存不到錢」為題稱，他每月薪水9萬元，目前沒結婚跟小孩，只有交往對象，並列出每月固定開銷，包含房租1萬5千元、孝親費2萬元、學貸還款1萬元。

原PO透露，他平常不怎麼買奢侈品，頂多吃飯時不在意價格，兩年間出國4次與國旅5次，分別為日本、泰國、土耳其、英國。沒想到辛苦工作2年後，原PO的存款卻是0元，納悶提問「我的問題在哪？」

貼文一曝光，引起許多網友討論，「每天晚餐都不看價格，光晚餐一個月搞不好就吃掉1萬五...更別說其他開銷，別以為沒買奢侈品就能存到錢」、「有女友，就大概花掉你一半年薪了」、「應該有養車吧？加停車位每月要1萬多」、「你過太爽了，拿到薪水把要存下來投資的錢先轉走」。

但也有人指出孝親、旅遊開銷太大，「孝親費不必要」、「孝親費給太多了啊」、「孝親費2萬什麼鬼？」、「旅遊花太多」、「以收入9萬來說，你出國旅遊太多了」、「國旅與出國太多，隱形花費很可觀」。