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僑委會辦僑生就業博覽會 阮昭雄：盼為產業添生力軍

中央社／ 台北20日電

僑委會今天辦理「2024年僑生就業博覽會」，僑委會副委員長阮昭雄表示，台灣經濟成長，企業界普遍希望進用精通外語，又具在地和國際化優勢的留台僑生開拓市場，盼藉規劃僑生就業發展活動為產業注入生力軍。

僑務委員會發布新聞稿表示，今天在台北車站辦理「2024年僑生就業博覽會」，與80家企業合作並安排多場僑生就業專題講座，吸引超過千人參加。

僑委會副委員長阮昭雄、馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花（Aznifah Isnariah Binti Abdul Ghani）、泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣（SunhArunrugstichai）、駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部專員林威州（Gavin Salim）等人出席。

阮昭雄致詞表示，僑委會秉持與時俱進、雙贏互惠的原則，透過交流合作、資訊共用、資源共用，配合國家人口及移民政策，擴大培育及留用僑生，放寬留台制度，評點制配額更提升至7000人。

他說，近年來台灣經濟持續成長，企業界普遍希望進用精通外語，又具有在地和國際化優勢的留台僑生開拓國際市場，今年僑委會再度規劃一系列僑生就業發展活動，盼為重點產業注入生力軍。

僑委會表示，活動現場參展企業達80家，領域包括半導體、科技、人工智慧、零售、觀光餐飲、製造業等領域，提供各類半導體工程師、專案經理、餐飲領班、儲備幹部等職務類別。

僑委會指出，現場僑生表示，博覽會不僅提供與企業近距離面對面機會，也有勞動部、內政部移民署、Talent Taiwan及i僑卡服務諮詢櫃檯，有任何問題都能直接得到解答，而便利的生活和友善的人文環境，皆是吸引他們留台的原因。

僑委會

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