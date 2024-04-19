六成三上班族認為學AI有助提升薪資 平均可加薪6,736元

1111人力銀行19日發布最新調查顯示，隨著AI應用融入生活，高達98%的上班族都有使用AI應用的經驗，最常接觸的項目依序為語音助理、影像生成、智能客服、餐飲業的自助點餐系統，以及語言生成的AI模型。

上班族使用AI的主要目的為提高工作效率59.3%、找資料56.9%、娛樂休閒41.8%、對新科技感興趣41.2%。

至於擁有AI技能，能不能為自己鍍金？九成三的上班族認為學習AI可以增加就業競爭力，認為不學習會被淘汰佔63.6%比例最高，其次是減輕工作負擔49.6%、便於轉換道37.5%、升職加薪29.0%。一旦掌握AI工具，上班族對薪資的期待如何？六成三的上班族認為學會AI對提升薪資有幫助，平均可以加薪6,736元。

不只上班族會主動使用AI應用來提高作效率，AI在企業組織的運用也逐漸提升，調查顯示有將近九成的企業對AI抱持正面的態度，包括開放員工依個人需求使用36.4%、正面鼓勵員工了解新知30.3%，更有超過二成已將AI應用融入公司作業流程當中，其中以資訊科技業、醫療業以及金融業轉型速度最快。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI是近年最受關注的話題之一，不但快速融入日常生活，在企業端也開始引進AI來提升效率，其中資訊科技業是帶動整個AI浪潮的源頭，也是AI應用最廣泛的產業，包括自動化流程、預測分析以及產品開發，都可以透過AI技術來優化，提高效益及品質。

在醫療產業中，AI技術可以應用在醫學影像分析，幫助醫生更快速地確診疾病，使得醫療機構能夠提高診斷準確性，減少醫療錯誤，並提供更有效的治療方案，從而提升醫療服務的質量和效率，同時減輕醫事人員的負擔。

至於金融業，在金管會大力的推動下，早在2015年便開始推動金融科技相關政策，目前金融科技的發展，已經邁入2.0的階段，包括電子支付、AI、金融FIDO、保險數位轉型、資料共享、雲端服務和資安與聯防措施等多項政策都被列入年度計畫，促使金融業積極招募數位人才。

不過，調查也發現，多數上班族對AI有濃濃的危機感，九成認為AI會取代某些工作。在上班族心目中，最危險的職業有翻譯、客服、產線、以及櫃台。

曾仲葳表示，翻譯、客服、產線和櫃台的工作，通常包括大量的重複性任務，舉例來說客服處理的問題大多是相似的諮詢，只要依據既定的操作手冊就能解決，而生產線依賴的是標準化的生產流程，這些常規性的任務正是AI所擅長的工作，因此特別容易被取代，隨著AI系統在語言處理、自然語言理解的能力不斷提高，更能精準地解決翻譯與櫃台工作。

曾仲葳表示，儘管AI的出現衝擊了部分的職務，但同時也促使企業招募更多新興人才，根據1111人力銀行的資料庫顯示，過去一年AI的相關職缺成長幅度達到3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、資料科學家、演算法工程師、AI溝通師，都是當前的熱門職缺。

此外，1111人力銀行還發現，在世界各國陸續提出「2050淨零排放」的目標之後，台灣也公布了2050年的淨零排放路徑，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，落實淨零轉型目標，不過調查卻顯示，目前僅有三成七的企業有ESG相關職缺，包含請外部專業人士協助13.9%、有ESG相關職缺12.7%以及已成立專責單位10.3%。

多數企業還沒有相關職務的原因包括有，公司規模太小45.0%、不了解ESG35.2%、產業類型不適用33.3%，甚至是老闆覺得不需要23.5%，顯示多數企業對於淨零碳排還沒有因應方案。

曾仲葳表示，根據經濟部中小及新創企業署發布的《2023年中小企業白皮書》，臺灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業達98%以上，創下歷年新高，就業人數為913萬2000人，占全國就業人數的八成，顯示台灣的企業以中小企業為主，受限於營業額以及企業規模的限制，在面臨重要的轉型時較難獲取足夠的資源，因此有餘力發展ESG的企業佔比不高，但金管會已經針對上市櫃企業進行規範，要求超過1,800家上市櫃及證券期貨服務事業，將「永續資訊之管理」納入企業內部控制制度。

曾仲葳分析，相關規範不但帶動了企業的人力需求，挾著永續發展的成長趨勢，也提升相關職務的能見度。1111人力銀行的資料庫顯示，過去兩年ESG職務的工作機會數與上班族的投遞履歷意願，雙雙展現翻倍成長的力道，其中工作機會數由2000多筆成長到接近6000筆，顯示企業因應永續報告書的撰寫，開出大量人力需求，也同時提高了職缺的能見度，吸引求職者投入，在適用企業持續擴大的趨勢下，正處於成長期的ESG領域，在工作機會數上還有極大的成長空間。

上述「上班族進修調查」問卷，是1111人力銀行於2024年4月1日至4月17日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,320份，信心水準95%，正負誤差值為2.66個百分點。