月薪破6萬！1職業堪稱「另類鐵飯碗」 新鮮人自曝：狂接面試電話

每個人對理想工作的條件不同，有些人追求高薪，有些人則考量自身興趣專長。日前，有網友在Threads透露，現年66歲的媽媽最近向公司提離職，沒想到之後竟只花6小時就找到新工作，嚇得他直言「好猛的職業！」

原PO表示，媽媽目前66歲，是一名藥師，上一份工作每月工時不到120小時，月薪卻高達6萬元，讓他羨慕直呼「這是她當年的選擇與這些年的努力，只能說…以前應該聽她的」。原PO指出，媽媽近期向前老闆提出離職，沒想到之後只花6小時就找到新工作，讓他忍不住驚訝發文「藥師…好猛的職業！」

貼文一曝光，掀起網友熱烈討論，「我看你是不知道藥師有多難找喔」、「這種時候才會發現大人說要認真讀書是有原因的」、「這個真的不是任何人努力就可以考上的職業…」、「專業證照在身，一輩子都不用擔心生活過不下去」、「媽媽真的太牛了！醫事人員也算另類鐵飯碗」。

還有不少人分享，身邊親友作為藥師的工作經驗，「我國中同學也是藥師，後來自己出來開私人藥局還3間分店」、「我媽也是，65歲一退休就一堆外面藥局來搶人」、「我媽也是藥劑師，有牌的真的就可以挑地方上班」；更有新鮮人透露「剛畢業的白紙，開104不到1小時就一堆醫院打電話了，是需求遠大於供給的市場，但相對的現在坑也很多」。

根據《藥事法》規定，每間藥局都需配備合格藥師駐點，因此在全台藥局林立，需求大於供給的情況下，藥師變得供不應求。