上晚班沒好處？妹子嘆只能睡到飽 過來人「狂列優勢」：光這點就超讚

上班族對於早班、晚班各有所好，一名女網友就透露，自己新工作上班時間是中午到晚上11點，雖然能夠睡到飽，但似乎沒有其他優點了，因此好奇發問「晚上班晚下班的好處在哪？」

原PO日前在Dcard工作版上發文表示，最新一份工作是中午後上班，晚上11點才下班，工作9小時，性質非週休二日。她直言，雖然自己能夠睡很晚才出門上班，但下班回家只能洗澡，滑一下手機就要睡覺了，覺得晚班沒有其他優點了，「心裡有點羨慕早上班、早下班的工作，有人能說說晚上班、晚下班的好處嗎？」

話題拋出後，網友們紛紛指出，「這種時間上下班交通超順暢的好嗎？光這點就超讚了」、「去銀行或政府機關辦事不用特別請假吧，看醫生亦同，還有可以光明正大看開盤」、「有些人就喜歡上晚班，覺得可以睡到飽」、「早上不用急著出門，可以避開尖峰時間，小孩生病看醫生也不用趕，在來是晚上的工作量少、輕鬆、錢多」、「去買菜、逛超市人不會太多，而且白天可以去銀行或公家機關處理事情，家裡有需要裝修的話，跟裝修師傅約白天也比較好約。冬天的時候，睡到日上三竿，天氣暖一點才起床」。

但還是有網友認為，晚班的缺點大於優點，「人有惰性，晚上班也不會好好利用早起時間，幾乎都睡掉，感覺一整天都在上班」、「一開始很自律早睡，隔天早上9、10點去上瑜伽課，但久了就會疲乏，變成回家後紓壓吃宵夜喝啤酒，2、3點睡，隔天睡到12點起床吃個飯就要去上班了」、「我現在是不建議晚班，熬夜真的對身體很不好，也容易憂鬱」、「要上班前都是備戰狀態，所以越晚上班越累，因為早上的時間很難放鬆」。