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徵清潔隊員開月薪17k 網驚呼：連時薪都只給140

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現有高雄的公司徵清潔隊員時薪僅給140元。示意圖／ingimage
一名網友發現有高雄的公司徵清潔隊員時薪僅給140元。示意圖／ingimage

許多人在找工作時，會優先選擇公職類的職缺，認為薪資穩定且有保障，不過日前有網友發現，高雄某地區徵求的清潔隊員工作，開出的時薪一小時才140元，月薪1萬7千元至1萬8千元，雖然月休有12天，但「不管是月薪還是時薪都不合法了吧？」對此，許多人驚呼「這是什麼薪水啊？」，有人則眼尖點出「應該是外包公司開的價」。

一名網友在PTT發文表示，他發現一篇高雄清潔隊的徵才消息，週一、週四、週五都休假，週二、週三、週六、週日從下午3時上班到晚上11時，時薪給予一小時140元，每月月薪約1萬7千元至1萬8千元，讓原PO驚呼「就算是外包，這種薪水真的開的出來？一個月休12天左右，比週休二日還多休4天而已，但薪水連2萬都沒有，這不管月薪還是時薪都不合法了吧？」

對此，許多網友批評「難道勞基法只有台北適用嗎？」、「不要天龍人思維看南部好嗎？」、「這種是社區或鄰里自己的清潔員吧」、「掛個清潔隊也不是公務員，而且電話留的是保全公司的，應該是屬於外包」、「這是派遣？這到底啥薪水阿」、「簡單來說這看起來像是找保全，然後以保全名義做非保全的事情」、「怎麼可以公然寫時薪140啊？這真的是今年的內容嗎？」、「保全很可憐，而且南部沒有勞基法，可能連加班費都沒有」、「時薪140嚴重違法了吧，連21k都不給人，太誇張了」、「外勞可能都沒那麼慘，去超商都比較好」。

時薪 月薪

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