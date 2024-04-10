竹科弟日夜輪班領高薪 親戚讚人生勝利組！大10歲哥曝代價：看起來比我老

不少醫師或專家示警，日夜輪班可能增加心血管疾病的發生機率，尤以不固定的輪班機制對身體最傷，若長期日夜輪班可能擾亂人的正常生理時鐘，使睡眠和食慾及生活作息都出現問題。一名網友在PTT上分享自己親弟弟進竹科大公司日夜輪班領高薪的結果，讓他看起來比原本就大他10歲的哥哥還要老。

原PO說看到一篇談及「年輕時輪班工作，會導致中老年時身體變差」的健康新聞，讓他想到自己小10歲的弟弟有感而發。原PO表示弟弟是八年級，在竹科高薪的大公司輪班工作，且並非固定輪班，而是早班、晚班、大夜班輪著工作。他說弟弟有時因為大夜班有額外薪資補貼，還會還主動接大夜班。

原PO說，現在弟弟快奔30歲，但樣貌竟比原本就大他10歲的原PO還要老，「跟我站在一起，我比較像弟弟，弟弟整個人看上去就老很多」。他並稱弟弟除了樣貌老之外，還有多項疾病纏身，包括內分泌失調導致肥胖，還有痛風和脂肪肝的困擾。

反觀七年級的他，剛開始退伍後也去過竹科輪班工作，但只待了一年就被嚇到，改至傳產公司當朝九晚五的上班族，薪水的確比之前在竹科少很多，公司和職稱也不如以往亮麗。但今年約40歲，除了偶爾感冒之外也沒什麼病痛，他稱自己下班的活動包括追劇、去健身房或者游泳，儘管親戚都覺得弟弟的人生比較成功，但他覺得未必。

網友見文表示：「很多醫師工程師看起來特別老，沒睡好都對身體有影響，就拿健康換錢」、「我表弟也是輪班仔，頭已經快比他爸還禿了」、「看看美國工程師對台積電制度多嫌棄」、「都說年輕的時候只知道要工作才有未來，但需要花錢、花時間在醫院擠等門診時就知道了」。

對於親戚對兄弟不同的看法，也有網友覺得「親戚們很現實的，看到錢眼睛都發光」、「沒必要在意別人眼光，過好自己的生活」、「現在的社會價值就覺得你弟是成功者」、「人只看得到眼前看得見的」。

但也有網友不贊同原PO的看法，認為弟弟年紀輕輕就身體變糟「未必是輪班害的，也可能是飲食的問題」、「會這樣不是因為工作，是因為沒運動」。