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滿意薪水！新工作報到卻「主管不在、同事拒教」 網給2實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友轉職到新產業，因為零經驗又沒人教，感到崩潰不已。示意圖／ingimage
一名女網友轉職到新產業，因為零經驗又沒人教，感到崩潰不已。示意圖／ingimage

轉職往往會遇上許多挑戰，一名女網友就分享，自己的新工作是不同領域，雖然滿意薪水，但是報到後發現主管這幾天剛好都不在，同事又不願意教導，讓她產生矛盾心態。對此，過來人給出建議，「不會做，就厚著臉皮發問」、「錯中學，但也會被罵的很委屈，如果真的覺得不行就走」。

原PO昨（8）日以「主管都不在辦公室，同事都不願意教」為題，在Dcard工作版上發文透露，自己4月剛跨行換了一個新工作，是完全都沒接觸過的產業，面試的時候有特別詢問對方，如果沒有相關經驗會不會有人帶領，對方說會，所以她收到錄取通知才敢安心答應。

原PO沒想到進來公司之後，卻發現主管這幾天都不在辦公室，隔壁同事給她的感受也不佳，「態度差的要死，連最基本的東西教都不教，問一個問題就擺個臉色」。她擔憂直呼，「現在才剛來公司第4天，完全沒有頭緒應該怎麼辦？但這個工作是我第一次轉行，我基本上是0經驗，薪水我也很滿意，如果是大家的話，大家會怎麼做呢？」

貼文曝光後，網友紛紛建議多問、試錯，「不會做，就厚著臉皮發問，新人都這樣」、「妳自己說薪水不錯，不會的就硬著頭皮問啊」、「我也是這樣，後來就拿著飲料去問問題」、「自己想法子努力克服吧，沒有人有義務教妳，除了妳的主管以外」、「我自己的話就是盡快找主管釐清職務範圍，看同事怎麼做，盡快學起來」、「只能說自己試試看、錯中學，但也會被罵得很委屈，如果真的覺得不行就走，這種公司環境就是這樣了」。

也有網友直言，「有些老鳥不教、不帶，害怕妳會了反而比她更厲害，所以寧可擺臉色，讓妳自己想辦法」、「也許是那個職位流動率太高，老鳥怕教完沒多久新人就跑了」、「面試官說的參考就好，因為帶的人不一定是他，所以是不是真的能夠手把手帶妳、符合妳的預期，是有點難的」、「是我會閃啦，除非妳很缺這份薪水，不願意培養人的公司完全不值得待」。

新人 職場 薪水

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