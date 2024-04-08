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女抱怨「行政工作」不如餐飲業 網反駁：餐飲光1制度就秒輸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「行政職」工作比不上餐飲業，引來許多人反駁。餐飲業示意圖。圖／Ingimage
一名網友抱怨「行政職」工作比不上餐飲業，引來許多人反駁。餐飲業示意圖。圖／Ingimage

各行各業都有它的優缺點，日前有位從餐飲業轉職的網友表示，她原先認為「餐飲業給人的印象是很累、要加班等等」，但轉到行政職後，原PO才發現「行政工作才是雜事多、加班多又領低薪的工作，除了假日能休假以外，真的沒有比較好」。不過貼文曝光後，許多網友反駁「餐飲業光是兩頭班【兩頭班】又被稱為雙頭班、兩段班，是台灣不少餐飲業常用的排班制度，因為餐廳在兩個正餐中間時段人潮少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，中間沒顧客非工時稱為空班，用這排班法來控制人事成本。，就比許多工作還糟糕了」。

一名女網友在Dcard發文表示，很多人對於餐飲業的印象是「雜事很多、很累、要加班、錢很少」，但她擔任餐飲業幾年的經驗，發現真的沒有像外界認為的那樣，反而餐飲業主管都是時間到了就趕快讓人交接下班。

不過原PO指出，自從轉到行政職缺後，發現「行政工作才是雜事多、要加班、領很少薪水，還要一直買東西、跑來跑去」，除了假日能休假以外，真的沒有贏過餐飲業多少，而且假日出門還得人擠人，中午用餐時間人也很多。

文末她好奇表示「我覺得最有差別的是：餐飲業遇到的都是會教人的主管，也不會只把員工晾在旁邊，出事情才罵人，但行政的主管不知道在跩什麼，都會愛教不教員工，這正常嗎？」

文章曝光後，有網友反駁「不是這樣的，只是妳以前遇到比較好的餐飲業主管，每個人能忍受的點都不同」、「餐飲業明明就是笑著上班、哭著下班，而且兩頭班，得上10:00-14:00、16:00-21:00，一整天都耗在公司了，新人還要頂著主管的酸言酸語、老鳥的看不起，下班時間再詢問可不可以加班」、「餐飲業光是兩頭班這種惡劣的條件就很糟了，做行政的辦公室下班了，餐飲業還在忙，除非奴性很高的，不然很少人會認同餐飲不是地獄行業之一」、「如果餐飲業真的那麼好，就不會缺工缺成這樣，然後行政工作一堆人搶破頭」、「餐飲業就是爛工作，兩頭班真的要取消才會變好，工時8小時，中間休息2-3小時，整天都浪費在那邊了」。

工時 餐飲業

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