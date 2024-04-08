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周休三日「薪水扣5千」願意嗎？ 網答案一面倒：很划算

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇提問，若可以選擇周休三日，但薪水須扣5000元，大家是否願意，話題掀起熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友好奇提問，若可以選擇周休三日，但薪水須扣5000元，大家是否願意，話題掀起熱烈討論。示意圖／ingimage

近年「周休三日」的話題備受關注，而台灣去年（2023）有民眾發起提案「周休三日」，儘管獲得5千多人附議通過，最終仍遭政府回絕。日前，就有網友在PTT好奇提問，若可以選擇周休三日，但薪水須扣5000元，大家是否願意，掀起網友熱議。

原PO表示，如果每周五、六、日都可以休假，周末連休三天，他會非常快樂，因此好奇詢問網友「如果現在開始讓你周休三日，但是薪水會扣5000元，這樣你會願意嗎？」

貼文底下，一票上班族直呼，「誰不願意？」、「5000元如果在月薪比例很低，當然好啊，是我一定要多一天假」、「只少5千很可以，一年少6萬，假日多52天，這個賺爆吧」、「好，太划算了」、「好啊，秒選」。

還有人指出，「很多人都OK吧！是老闆不OK…」、「（工作）時數會拆到要上班的那四天好嗎，變形工時啊」、「為什麼不是薪水不變工時降低？不然最少也是薪水增加工時不變」、「好，但不能說放三天又叫我加班喔」。

PTT 周休三日 薪水

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