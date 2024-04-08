學日本強制男性請育嬰假？ 許銘春:找台灣最適合的制度

勞動部規畫彈性育嬰留停試辦計畫，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可單日申請。3月中發文給公私部門各單位徵求有意願者，預計從5月起試辦至12月底。勞動部部長許銘春今至立院衛環委員會專題報告「安心生養!試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」，透露已有63家企業表達參與試辦意願。立委則建議能將育嬰假的彈性從「單日」下修到「小時」，育嬰假的年齡限制則上修到6歲或8歲，以及援引日本例子強制男性申請。許銘春表示會根據試辦結果「找出最適合台灣的方案」，滾動式修正。

立委林月琴質詢時表示，過去勞動部鼓勵企業托嬰，但只有公部門見成效，私人企業並未比照辦理。她看勞動部提出的誘因，擔憂試驗方案無法類推到私人企業。許銘春則透露，目前已有私人企業表達意願。

林月琴也建議把此次試驗的精神和彈性時數延伸到親職假或長輩照顧假，「少子化跟長輩照顧假是綁在一起，不能只顧到嬰兒，否則催不了生」。此外育嬰假也不要只考慮3歲前，建議延伸到8歲，並將家庭照顧假加入一起衡量。許銘春表示，這必須考慮財源，但勞動部會納入衡量。

日本勞動部數據顯示，2022年懷孕女職員休育嬰假者有80.2%，而男性休陪產假和育嬰假的僅17.1%。日本的「育兒休業法」明文規定，男性可有四周的育嬰假，但申請育嬰假的男性有51.5%最多休兩周就回去上班了。為了增加男性的育嬰假比率，日本強制企業讓男性比照女性申請育嬰假，僱員千人以上的企業須呈報男性育兒假的休假實際統計，並預計將範圍擴大到員工過百人的公司。政府設定2025年，讓男性育嬰假申請率提高到50%。

立委王育敏質詢時表示，希望勞動部參考日本的強制性做法；目前台灣男性請育嬰假的比率是2成，是女性的4分之1。許銘春表示，試辦就是希望能夠台灣能找出一個規範，好的經驗都會來蒐集。勞動部希望能蒐集各界意見，務實了解問題所在，擬出適合台灣的制度。

許銘春也表示，彈性育嬰假試辦制度原本規畫5月1日上路，但立委反映配套應更周延，因此勞動部還在蒐集各界意見調整，目前試辦明確上路時間尚未確定。