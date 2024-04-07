聽新聞
test
0:00 / 0:00

彈性育嬰假擬試辦 立委：問題是不敢請

聯合報／ 記者歐陽良盈葉冠妤／台北報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望提高男性育嬰留停比率，明到立法院衛環委員會報告。不過民眾黨立委林憶君直言，問題非「能不能請」而是「敢不敢請」。

勞動部書面報告指出，彈性育嬰留職停薪試辦計畫，實施對象包括經濟部、交通部、衛福部、勞動部等所屬事業機構、醫療機構等，並函請工商團體、科學園區公會、銀行業公會洽邀有意願的事業單位，規畫不少於五天的育嬰留職停薪方案。

不過林憶君認為，社會文化的壓力仍存在，「不是不能請，而是不敢請」，很多人擔心請了育嬰假後能否順利復職，或被變相解聘、影響後續仕途。若能有以「日」為單位的育嬰假方案，或許能舒緩雙薪家庭父母的壓力。國民黨立委陳菁徽認為，可借鏡日本作法，一定人數以上企業應訂定男性育嬰假，鼓勵男性承擔照顧養育的意識與責任。

勞動部條平司長黃維琛表示，目前不管是公部門、民間，都已經有事業單位對於以日為單位的彈性育嬰假表達參與興趣，勞動部後續也會進一步跟事業單位討論執行細節。

勞動部 育嬰假

延伸閱讀

陳菁徽籲借鏡日本訂定男性育嬰假目標 促家庭分工平權

陳菁徽受外媒專訪談代理孕母法制化 保護女性受剝削

衛福部周一立院報告寶林案 陳菁徽酸：卸責、隱匿文筆特好

4月漲電價 陳菁徽諷：民進黨讓人民四不一沒有

相關新聞

勞動部職災重建之家 挨批疊床架屋

為協助中重度職災勞工重返職場，財團法人職業災害預防及重建中心編列二千五百萬元，預計於高雄設立「職業健康及重建之家」，規畫...

職能復健人數 職安署：已提升

「勞工職業災害保險及保護法」於二○二二年五月上路至今快滿二年，然而去年十月監察院調查報告指出，二○一一至二○二一年，每年...

彈性育嬰假擬試辦 立委：問題是不敢請

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望提高男性育嬰留停比率，明到立法院衛環委員會報告。不過民眾黨立委林憶君直言，...

多晚都得回公司！台積電人資副總曝「地震SOP」：所有工程師都知道

花蓮3日發生規模7.2強震，全球相當關心台積電的情況。對此，一名網友發現，台積電人力資源副總何麗梅曾經接受外媒訪問，談到若地震發生在半夜，工程師都知道「得趕回公司」。貼文曝光後，立刻引起廣大網友熱議。

勞團建議 提高罰則、職安意識

職安署認為近年建案量大增，才導致營造業職災人數高居不下，但勞團認為，建量大不能被當成理由，重點在於源頭的風險控管觀點薄弱...

去年重大職災300死 營造業151人

職安署日前公布二○二三年重大職災人數統計，去年重大職災死亡人數總計三百人，比前年減少廿人，乍看之下似乎進步，但進一步細看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。