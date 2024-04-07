彈性育嬰假擬試辦 立委：問題是不敢請

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望提高男性育嬰留停比率，明到立法院衛環委員會報告。不過民眾黨立委林憶君直言，問題非「能不能請」而是「敢不敢請」。

勞動部書面報告指出，彈性育嬰留職停薪試辦計畫，實施對象包括經濟部、交通部、衛福部、勞動部等所屬事業機構、醫療機構等，並函請工商團體、科學園區公會、銀行業公會洽邀有意願的事業單位，規畫不少於五天的育嬰留職停薪方案。

不過林憶君認為，社會文化的壓力仍存在，「不是不能請，而是不敢請」，很多人擔心請了育嬰假後能否順利復職，或被變相解聘、影響後續仕途。若能有以「日」為單位的育嬰假方案，或許能舒緩雙薪家庭父母的壓力。國民黨立委陳菁徽認為，可借鏡日本作法，一定人數以上企業應訂定男性育嬰假，鼓勵男性承擔照顧養育的意識與責任。

勞動部條平司長黃維琛表示，目前不管是公部門、民間，都已經有事業單位對於以日為單位的彈性育嬰假表達參與興趣，勞動部後續也會進一步跟事業單位討論執行細節。