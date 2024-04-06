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勞團建議 提高罰則、職安意識

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

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職安署認為近年建案量大增，才導致營造業職災人數高居不下，但勞團認為，建量大不能被當成理由，重點在於源頭的風險控管觀點薄弱，工地現場心存僥倖。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，必須回去細究每一件職災案件的成因，從過去案例看來，職災案件都會發現本來不該發生的人為疏失，不管是承包的管理端，或是勞工端的風險管理觀念都不足，心存僥倖，出事了再說，且這些年都沒有進步。

黃怡翎說，勞檢開罰是重點，但光靠開罰也不夠，提高罰則可能是一個手段，但必須也要從如何揭露弊病、提高勞工職業安全衛生意識下手，但矛盾的是，若勞工舉發工地現場有違反職安法情事，一但工地遭勒令停工，工人的收入也會被中斷，因此大家也不敢多說，擔心影響生計。因此仍必須仰賴外部處罰機制，讓管理方不敢忽視成本代價。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，營建案量增加，不該被當成職災死亡人數多的理由，包括勞動部、外界老早就三申五令職災預防，且過去已知墜落是最常發生的職災態樣，並列入重點預防項目，但勞工墜落事件仍層出不窮，代表事業單位沒有善盡責任。

他也提及，近年營造業以缺工為由，要求政府放寬引進移工，但營造業請不到工人，不單是錢的問題，而是命的問題，實際的勞動現場狀況惡劣、危險，業主卻沒有改善，應加強勞檢，才能有效遏止。

職業 職災 風險

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