環境部綠領專班 助青年職涯發展

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

因應二○五○淨零碳排，企業對綠領需求也隨之提升，環境部國環院計畫開設淨零排放技術訓練課程，針對十八至卅五歲在學青年開設專班。國環院長劉宗勇表示，此次開設的班別，除學費便宜外，師資也是最優異，課程內容將教授最新法規趨勢，有利求職及職涯發展。

不過由於坊間相關綠領課程不少，價格從數千到數十萬元都有，業界專家建議政府應該要編出相關課綱，訂定認證機制。對此，氣候署淨零推動組長溫育勇坦言，目前母法並無納入相關機制，若要規畫將涉及修法。

國環院環教認證中心主任周國鼎表示，此次開設的班別為基礎及進階課程等共五種課程，總計開辦廿六班、招收一千人。訓練費用一天一千元，不同班別及時數的費用不同，其中青年綠領專班參與資格為十八至卅五歲在學學生，包含大專院校學生及在職專班者，須繳交保證金一千元，但若通過考試可退回。

劉宗勇說，開辦一季後，將視授課情況、報名人數，以及學生是否有建立產學合作等需求滾動檢討。

劉宗勇強調，相比坊間開設的課程，最大的差別在於環境部擁有最好的師資，授課者包含環境部氣候署長、組長、科長等，以最新法規趨勢來教授，且是平價收費，全程參與並通過測驗者，環境部將核發證明。

溫育勇表示，參與此班別者會得到「結業證明」，若具備如環工、農業、森林等相關背景或經歷，接受並完成至少四十小時訓練成為專業的查驗人員，才能取得環境部核發的「合格證書」。