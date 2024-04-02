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轉職當芳療師！親戚資歷一年「月入50K」 同行曝辛酸：很內耗身體也壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
芳療師一職引起許多人的好奇，不過有網友分享辛酸內幕。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
芳療師一職引起許多人的好奇，不過有網友分享辛酸內幕。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

許多人都希望自己的工作錢多、事少、離家近，一名網友就分享，自己從親戚口中得知芳療師的月薪達5萬元，引起大家的好奇。不過有從業人員曝光辛苦內幕，不但身體越來越差出現職業病，興趣也被消磨殆盡，「是一份很內耗的工作」。

原PO近日以「芳療師薪資原來這麼高」為題，在Dcard工作版上透露，自己前陣子跟堂姐聊近況時，得知對方從傳產行政轉職成為芳療師，從完全不會到通過訓練期，只要大約1年就有月薪5萬元。她驚訝表示，「這讓我蠻意外的，原本想說頂多3W，還是這是特例？」

話題拋出後，釣出同行回應，「感覺我跟原PO堂姐可能是同家？我也是從完全不會開始，第10個月就領到5W多時，自己也嚇到了，也有打聽到資深同事大概6-8W之間，很認真做業績那種，平時就正常上下班＆休假，當然一開始上手前會覺得累，習慣後就還好，福利也很不錯」。

不過許多同行道出辛酸，「我第一次領5萬，廁所上不到、飯吃不到、一天按摩4個人，進公司11點一直接客人直到（晚上）9點，我還要打掃四間房間、洗廁所浴室，持續22天」、「基本上是做多少拿多少，完全靠抽成，至少我們店是這樣。而且這是一個風險蠻高的工作，萬一手怎樣了，好一點只需要休息，但這段時間可能就沒有薪水，糟糕一點你的職業生涯就結束了」、「我是因為沒辦法好好正常吃飯，因為這樣還急性胃炎掛急診，而且有時候業績壓力大的時候就復發」。

也有前芳療師指出，「正常的芳療師薪水結構大概都是底薪+手技抽成+課程抽成+產品抽成+證照或是全勤等其餘津貼（有的公司不一定有）」、「剛離職，說真的身體越來越差，而且也有一些職業病，手腕最嚴重的時候連轉機車油門都會痛，而且是一份很內耗的工作，不是覺得spa不好，但就是從一開始很有興趣到最後被消磨殆盡了」。

對此，一票網友們直言，「芳療師這麼累的工作只有3W就太慘了吧」、「好賺也是有人家辛苦的地方，沒有所謂的好賺」、「本來就不低啊，一技之長學得快慢看資質，會推銷賺更多」、「說真的芳療師就是在室內吹冷氣的工人，做工的薪水5萬很正常」、「除非連鎖店，不然人力銀行的芳療師很多都掛羊頭賣狗肉」。

月薪

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