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上班族休息1.5H怎利用？ 老鳥曝「真實心聲」惹共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
許多上班族希望在中午時間充分休息。示意圖／Ingimage
許多上班族希望在中午時間充分休息。示意圖／Ingimage

上班族休息時間珍貴，許多人都用來買午餐、喘一口氣。一名女網友就分享，自己的新工作中間可以休息1.5小時，想知道還可以怎麼運用，不過一票老鳥直言，寧願提早下班，也不想待在公司。

原PO昨（1）日以「休息一個半小時可以幹嘛？」為題，在Dcard工作版上發文透露，自己現在從事不同產業，新工作報到之後，發現中間可以休息一個半小時，就算走路、吃飯慢慢來時間都很充裕，甚至還能夠去中山、松江南京附近逛街。她表示休息時間不想睡覺、一直待在室內，好奇發問「通常大家會怎麼利用這時間？要去公園曬太陽了嗎？」

對此，同樣休息一個半小時的網友們回應，「現在中午就慢慢吃飯，同事都在追劇，還有的同事出去吃也可以吃得超開心，不用擔心時間不夠」、「休息1.5真的超讚，只休1小時根本吃完飯就差不多了，1.5還可以舒服的睡個覺讓食物消化」、「上一份工作也休一個半小時，我都騎YouBike去找附近美食和閒晃」、「一開始也是東晃西晃，後來只想睡覺，最多吃完飯再買一杯飲料就睡覺了，發現我不睡覺的話下午的班沒辦法上」。

也有人分享，「之前我休息時間還有剩下的時候，都會去屈臣氏晃晃，服飾店也可以啊」、「我會吃飽，有時間去外面走走，因為坐一天也是要動一下」、「我會拿來睡覺，之前休息一小時，感覺正要睡覺就要起床了」；不過有老鳥直言，「討厭休息時間，我寧願提早一個半小時下班」、「真的寧可提早下班，也不要待公司工作」。

上班族 職場

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