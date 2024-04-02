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工作20年都待小公司 他嘆一輩子沒到大企業上班「很可惜」！網搖頭：更可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己工作20多年都待在小公司，不禁覺得這輩子沒到大企業上班過有點可惜。圖／Ingimage
一名網友分享，自己工作20多年都待在小公司，不禁覺得這輩子沒到大企業上班過有點可惜。圖／Ingimage

許多人求職時，會在大公司和小公司當中做選擇，大公司相對而言福利多、制度較完善，小公司則更加彈性與開放。一名網友分享，自己出社會20多年，一直都待在10人規模小公司，雖然薪資待遇不錯，但心裡難免覺得有點可惜，好奇詢問眾人看法。

原PO在PTT發文表示，從出社會到現在年過40歲，他都待在10人規模左右的小公司，雖然待遇跟薪資都還不錯，足夠自己存頭期款買第二間房，也還清了10幾年前的房貸，但心裡總覺得有點可惜，「這輩子都沒有到那種百人、千人規模的大公司上班，享受身為大企業員工應有的禮遇，如果公司名字講出來大家都聽過，也會很有面子」，詢問眾人「一輩子都沒到大公司上班過會很可惜嗎？」

文章引發討論，不少人表示，在大公司不一定比較好，「公司大不代表福利好，一堆摳門的」、「大公司明爭暗鬥更可怕」、「大公司有開不完的會、制度固化，而且天花板絕對比你想得還厚，中小企業起碼還有入股的機會」、「不會，上班愉快、有錢賺最重要」、「看待遇、薪水還有公司風氣，有些公司鬥得很厲害，你就算想中立都難」、「沒到大公司才幸福，公司越小競爭越少，調薪獎金越好談」。

不過也有網友認為，沒有到大公司上班的經驗有點可惜，「會，人生不是只有錢，體驗是錢買不到的」、「大公司有制度、薪水穩定，屌打小公司」、「大公司人多才好摸魚」、「大公司才輕鬆好嗎？小公司往往包山包海」。

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