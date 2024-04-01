抗壓性低…她求推薦「很閒的工作」 網點名1職業：都在滑手機

「錢多、事少、離家近」是許多人的夢幻工作條件，就有女網友在Dcard表示，自己抗壓性低，只想找份簡單的工作，好奇詢問「如何找到很閒的工作？」引起網友熱烈討論。

原PO透露，她頭腦不太靈活，算術能力較差，且抗壓性極低，但並不追求高薪，只想找到一份清閒的工作，發文求助網友「想請問台中地區有沒有符合的職缺？」

貼文底下，不少網友分享，「去當社區的行政之類的，一個月也有個35K，沒壓力還輕鬆」、「倉管，不太需要與人有太多互動，安靜的進出貨，整理倉庫忙的時候很忙，閒的時候會發慌」、「重複性高的工作吧，就一直做就可以了，妳不想跟別人交流或很少交流也沒差，例如物流中心」、「中央廚房，這份工作就很閒，上班8小時，實際忙約4～6小時」。

其中最多人點名大夜班保全，「大夜保全，妳真的會一整晚都在滑手機」、「保全或停車場管理員吧」、「我家大廳管理員半夜會打瞌睡，都沒什麼事，但是只要有人進出，他就會醒來看一下」、「保全駐警衛，薪水普普，假少但輕鬆沒什麼事」。