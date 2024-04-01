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幫公司墊錢…菜鳥傻眼「下月才會還」 過來人嘆：付過比月薪高的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，才到職第二天就要幫公司代墊款項。 示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，才到職第二天就要幫公司代墊款項。 示意圖／Ingimage

一名女網友抱怨，身為行政助理的她，才到職第二天就要幫公司代墊款項，而這些錢竟然要等到下個月領薪水時才能一併拿回，讓她相當無奈。貼文曝光後，不少網友勸她：「快跑！」

原PO在Dcard發文表示，她因工作的關係要幫忙買文具、送禮等等，這兩天就先代墊了1,500元，根據過往的工作經驗，通常只要交收據就可以馬上拿回錢，如果比較大筆也能先申請，但幫新公司代墊的零用金，竟然會跟發薪日一起下來，她還得像會計一樣上系統登記，相當麻煩。

原PO也抱怨，難怪上一個人只來一個月就不做了，薪水才3萬，先墊錢不是不可以，但買完給發票、馬上給錢，是她最大的讓步，「要上系統申請，拖到下個月薪水一起給，我真的承擔不起，一個零用金搞得這麼複雜！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我超級在意先墊錢這件事，秒離職」、「金額大一點不就要吃土？當員工沒生活要顧」、「快跑吧！之前同事出差，買機票墊幾萬塊的都有，錯過當月請款還要等下個月（欠兩個月的意思），這種公司真心爛」、「建議換工作，我之前幫公司墊聚餐的3萬多塊、買送客戶的禮品等等，代墊的都超過我的薪水了，實際拿到餐廳收據＋公司轉帳給我，等了一個月」。

關於代墊，《Cheers》雜誌指出員工應該知道以下3件事：一、資方沒有權利要求勞方代墊、員工也沒有義務代墊。二、員工要代墊，需知會雇主同意，並留下憑證。三、比起代墊，零用金是更好的財務管理方式，雇主應明訂申請金額上限、適用範圍等。

Dcard 職場 薪水 財務

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