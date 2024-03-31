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她離職認真交接反被罵笨！ 黃大米力挺：正派的人運氣不會差

聯合新聞網／ 綜合報導
離職認真交接反而被笑。示意圖／Ingimage
離職認真交接反而被笑。示意圖／Ingimage

現在正值2024年第一季，許多人會趁農曆新年前後時期離職換工作，而通常公司老闆都會要求離職者將工作內容交接給下一名接任的員工。作家黃大米笑稱，離職的朋友被責罵「交接差不多就好了，做得好也沒人會讚美你」，畢竟是標準的「有功沒賞，打破要賠」，不過她也說，傻人有傻福，正派的人運氣不會太差。

黃大米在臉書粉專貼文表示，她的朋友離職了，公司也找到交替的員工，該朋友很認真的交接，把該交代的工作內容都完成，並把這件事告訴美容師友人，卻被責罵一頓，美容師說「「交接差不多就好，交接的好沒有人讚美妳，也沒有人會獎賞妳，但只要妳講錯一件事情，新人就會說都是妳說的，妳害的」。

黃大米哈哈大笑直呼「交接就是標準的有功沒賞，打破要賠」。不過黃大米表示，朋友這麼老實交接，看似很笨，但在黃大米心中對她的人品卻又再次按上一個讚。

黃大米表示，你可以努力讓愛你的人，不對你失望。老實的人都有點傻，但這份傻可以替你帶來貴人，畢竟人在做，人在看，誰都想跟正派的人一起相處、當朋友，也因此正派的人運氣都不會太差。

其他網友留言「善良永遠是值得的冒險」、「做完自己能做的，剩下別人要怎麼說就控制不了了，反正不在場的人永遠是會被拿來當代罪羔羊，這是職場很自然的生存法則」、「完整交接是基本專業也是對工作的尊重，最後這一步會決定同事們怎麼評斷你，不要因為這一小步打壞前面的努力」、「老實交接是對的，問心無愧，心性正直者，日久必見人心」、「做一天和尚敲一天鐘，還在職位便把交接工作做好」。

職位 職場 離職

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