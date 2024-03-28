新人見前輩午休提早上工嚇到 過來人教「建立人設」：別搞死自己

午休不敢休！一名女網友表示，新公司有給午休一小時，但她發現同事們都只休30～40分鐘，擔憂自己是不是也該仿效。貼文曝光後，多數網友勸她千萬別這麼做。

原PO在Dcard發文表示，新公司主管先前告知休息時間是一小時，但正式入職後，資深前輩跟她一起去休息，對方才半小時就開始收拾東西、準備回去上班。因為前輩也沒特別跟自己搭話，她便繼續休息，最後準時回去工作。

接著輪到一名跟她同期的新人去休息，原PO表示，對方也只休了40分鐘就回來上班，「想問大家，剛入職的話會盡量快點吃完飯就回去上班嗎？還是會像我一樣休完公司給的時間呢？」

對此，多數網友表示，「公司給的休息時間當然是休好休滿，我都是半小時吃飯＋半小時睡覺」、「休息本來就是你的權利」、「別人要為公司賣命是他們的事，妳是照著合理規範走。說實話，老闆才不會因為妳少休幾分鐘，就對妳另眼相看」、「怎麼會有這麼荒唐又奴的問題」。也有少部分人說，「會提早10分鐘回公司準備上工，不會整個休完，不過每個人習慣不一樣」、「我也是吃完就回去上班了，自願性的那種」。

還有過來人建議，要從剛入職就先建立「休好休滿」的人設，「如果妳跟同事一樣，休息時間還沒完就上班，以後一旦開始休一小時，別人就會說話。我同事兩個，一個每天準時下班，偶爾加班大家就會說：『妳怎麼還在，辛苦了』，另一個每天加班到7、8點，偶爾一次準時5點半回家，大家會說：『今天怎麼這麼早走，跑去哪裡玩？』，奇怪！正常下班還被人唸，所以後來我學乖了，千萬不要把自己搞死，該休息、該下班就這麼做，領多少錢，做多少事」。