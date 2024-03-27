她問主管薪水何時發？竟遭公司「當面解雇驅離」 卑微求助：我太白目嗎

上班族最討厭跟害怕的事情之一，「非自願離職」恐怕榜上有名。近日有位網友在網路論壇上發文，敘述自己工作到一半竟被公司趕出去，公司離譜的行徑引發不少網友們的怒火，紛紛痛批公司太荒謬。

原PO在Dcard上發文，自己從事業務類工作，所以薪水有業績的提成，但因為一直沒收到2023年的明細，所以向主管詢問，不料竟遭主管們的無視，後來甚至向原PO要求不准再問。原PO無奈表示自己只是想知道薪水何時發，並沒有要多拿，覺得自己很卑微。

後來原PO照常上班，卻突然被告知原本該拿的獎金要打3折，原PO傻眼下去信HR詢問原因，豈料10分鐘後竟被人資當面通知：「不好意思，我們現在要請你離開，全部的私人物品也要打包，你不能再踏入公司了」。原PO大為震驚，重複確認是否要「現在、馬上」離開公司，皆被人資同事強硬回覆。

原PO在文中無奈感嘆，真的不知道自己哪裡做錯，「有人遇過這種一言不合叫你滾的工作經驗嗎？我只是問一下2023的獎金哪時候發，是我太白目嗎？」

貼文下不少網友紛紛留言，怒批原PO公司太離譜，「業務本來就是爭取自己的業績獎金，不然誰要做業務，什麼爛公司啊」、「直接叫人離開真的很八點檔，跟我見過的在會議上指著同事鼻子大罵、在眾目睽睽之下拍桌子大罵有異曲同工之妙」、「公司名是什麼，我要列進黑名單裡」。

也有不少網友提醒原PO，非自願離職要記得跟公司拿證明，不然可以跟勞工局檢舉申訴，「1.先去跟勞工局申訴不當開除 2.記得跟公司要非自願離職，且上面不得有任何不利於你的相關文字或紀錄 3.有無超時、加班費未給 4.未滿一年有預告期，不管是公司提出還是你，公司叫你提早走也要給足那段時間的錢 5.半個月的資遣費記得要拿到」、「這種非正規做法公司想必很多項目可以檢舉」、「離開個頭，他們是違法解雇！正常做法要給資遣費才能讓你離開，還要給非自願離職證明，妳才能申請失業輔助，記得去查自己的勞保有沒有被高薪低報，一併處理」、「直接投訴到勞動部，資遣費跟業績獎金薪資要一併討回」。