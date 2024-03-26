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離職公司要求簽競業條款「範圍跨北北桃」 她傻眼：是要我吃土嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，公司給她的離職申請書上，要求她簽訂競業條款，範圍包含雙北及桃園地區，讓她感到很傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友透露，公司給她的離職申請書上，要求她簽訂競業條款，範圍包含雙北及桃園地區，讓她感到很傻眼。示意圖／Ingimage

部分公司會要求員工簽訂「競業條款」，以保障公司利益。近日一名女網友分享，公司行政人員給她一張離職申請書，但上面的要求同意事項，卻讓她感到十分傻眼，申請書上列出多個禁止她就職的區域，讓她忍不住感嘆，「請問公司是要我離職後去吃土嗎？」

原PO在Dcard發文表示，近日公司的行政人員遞給她一張離職申請書，但上面卻要求她同意，「一年內不得在台北市中山區、新北市新莊區、蘆洲區、林口區、樹林區、桃園市桃園區、龜山區，從事和公司業務相關的職業，以維護公司的利益」，讓原PO感到十分傻眼，直呼「也規定太多地方不能去了吧！」

貼文曝光後，引發眾多網友討論，不少過來人指出，「競業條款」必須要入職時就簽，且公司須給予相對應補償才合法，「妳當初到職時簽的合約有沒有競業條款，如果有的話，公司有沒有額外給妳獎金，兩者都有競業條款才成立」、「競業條款他每個月要給妳一定比例的錢才可以喔」、「通常是報到時簽競業禁止協議，離職時若公司要求禁業，要給付補償對價，行情約是6至7成薪水」。

事實上，根據《勞動基準法》規定，「雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償」、「離職後競業禁止之期間，最長不得逾二年」，且補償金額不得低於勞工離職時百分之50的月薪，雇主可以一次給付或按月給付。

也有人建議原PO，「如果人資有要脅利誘叫妳簽任何文件，只要有疑慮，就是當場打給勞工局，三方通話」、「建議妳領完薪水後查一下妳的勞健保狀況，有沒有高薪低報，或是投保日期不符等，一般會這樣搞事的公司，大概也都不會遵守這一塊，如果有異常不符規定，可以檢舉」。

競業條款 職場

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