快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

怎對付？同事「領一樣薪」愛擺爛 過來人：打不過就加入

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己因為個性會負責到底，同事卻愛擺爛，最後工作量往往多別人3倍。示意圖／ingimage
一名網友表示自己因為個性會負責到底，同事卻愛擺爛，最後工作量往往多別人3倍。示意圖／ingimage

大學團體作業最怕遇見雷隊友，出社會到職場，遇到擺爛同事一樣讓人心累。一名女網友就抱怨，自己個性比較負責，不知不覺做同事3倍以上的工作量，但主管全然沒注意，讓她感到無奈。對此，其他網友們紛紛建議，「不知道能不能劃分好工作？讓這位同事出包被主管發現？」、「有些人就是爛！上面不管的話只能加入他，雖然還是很高機率不是對手」。

原PO以「工作心得 擺爛的同事」為題，22日於Dcard工作版上發文表示，自己在公司裡和某位同事做一樣位置、領一樣的薪水，卻因個性不喜衝突、太負責任，往往做了對方3倍以上的工作，她又不喜歡打小報告，所以主管全然沒注意到。她想來想去覺得是因為自己沒反應，才造成今日的狀況，但也不希望在公司撕破臉，無奈感嘆心累、不適合職場，「大家可以教教我怎麼對付擺爛的同事嗎？」

話題一出引發討論，網友們回應「職場很現實的，會做事是基本，會做人才是關鍵」、「擺爛同事才是聰明人，領多少錢做多少」、「那妳就不要這麼負責任啊，事情做慢一點不要這麼有效率，向他學習不就好了嗎？再不然妳就說妳工作做不完了，請求協助」、「不要太負責任，這種人在職場都是累死自己，之前遇到沒能力又愛擺爛搶功勞的同事，薪水還領的比妳多」。

有網友建議，「不知道能不能劃分好工作？讓這位同事出包被主管發現？」、「撕破臉就撕破臉，勇於打破關係才有機會帶來新的關係，搞不好10年後活著的只剩妳，而不是這些爛人爛事」、「有些人就是爛！上面不管的話只能加入他，雖然還是很高機率不是對手」、「小不忍則亂大謀，如果會占用下班時間，請記得要和主管說，可以建議開會分配工作，提升公開透明度，如果不會，無須在意同事」。

過來人也分享，「我同事也是一樣擺爛，後來我學乖了，我會說這個給你做，或者裝沒看到」、「我也是類似的狀況，但不做事的薪水還是我的一倍半，反正只要對得起自己的良心就好，事情來就慢慢做，做不完就加班報下去繼續慢慢做」、「主管不知道就算了，我們是主管知道還不處理，一拖就是一年半，一直到換主管，新主管重新整頓，結果擺爛的馬上提離職」。

職場

延伸閱讀

詢問面試意願…她納悶「Call了都不接」 一票人搖頭：這種公司先排除

同事放任小孩公司內亂跑、翻抽屜！他勸管好遭嗆：大人幹嘛計較

平民小吃點5樣要價260元？ 網見1物直言：這很不平民

網好奇「茶の魔手好喝在哪？」 內行人大推：2款是最強招牌

相關新聞

怎對付？同事「領一樣薪」愛擺爛 過來人：打不過就加入

大學團體作業最怕遇見雷隊友，出社會到職場，遇到擺爛同事更讓人心累。一名女網友就抱怨，自己個性比較負責，不知不覺做同事3倍以上的工作量，但主管全然沒注意，讓她感到無奈。對此，其他網友們紛紛建議，「不知道能不能劃分好工作？讓這位同事出包被主管發現？」、「有些人就是爛！上面不管的話只能加入他，雖然還是很高機率不是對手」。

29歲以下突然遭解雇好慌 1招助求職有條件領鼓勵金3萬

28歲的小佑原先在連鎖餐飲集團擔任儲備副領班，卻受疫情影響而遭解僱，經運用「青年職得好評計畫」，透過深度就業諮詢協助職涯...

台大高材生求薪40K 網友驚太低了 建議這數字才合理

日前有網友在知名論壇發文求問想了解市場行情，懷疑自己在面試時薪水開得太低。原Po台大土木剛畢業，無經驗也無牌，面試了幾家...

勞部宣布今年為營造業墜落打擊年 對鋁業實施專案勞檢

台灣近年工安意外頻傳，許銘春今赴立院衛環會提出「事業單位應加強安全衛生管理制度、作業流程及必要教育訓練，並落實職場防災管...

詢問面試意願…她納悶「Call了都不接」 一票人搖頭：這種公司先排除

缺工時代，各家企業積極招攬人才。近日一名女網友表示，她受主管交代在求職網尋找新血，儘管發了不少邀約面試的訊息，很多人卻選擇視而不見，甚至打電話也不接，讓她不禁疑惑，就算沒有意願，也可以禮貌性的回應一下，為何這類求職者越來越多？貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

同事放任小孩公司內亂跑、翻抽屜！他勸管好遭嗆：大人幹嘛計較

一名網友抱怨，公司開放假日值班的員工可以帶小孩來上班，但一名同事每次帶了小孩，就算孩子各種搗亂、亂拿別人抽屜的東西，他也不會管。貼文曝光後，引起留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。