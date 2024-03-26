怎對付？同事「領一樣薪」愛擺爛 過來人：打不過就加入

大學團體作業最怕遇見雷隊友，出社會到職場，遇到擺爛同事一樣讓人心累。一名女網友就抱怨，自己個性比較負責，不知不覺做同事3倍以上的工作量，但主管全然沒注意，讓她感到無奈。對此，其他網友們紛紛建議，「不知道能不能劃分好工作？讓這位同事出包被主管發現？」、「有些人就是爛！上面不管的話只能加入他，雖然還是很高機率不是對手」。

原PO以「工作心得 擺爛的同事」為題，22日於Dcard工作版上發文表示，自己在公司裡和某位同事做一樣位置、領一樣的薪水，卻因個性不喜衝突、太負責任，往往做了對方3倍以上的工作，她又不喜歡打小報告，所以主管全然沒注意到。她想來想去覺得是因為自己沒反應，才造成今日的狀況，但也不希望在公司撕破臉，無奈感嘆心累、不適合職場，「大家可以教教我怎麼對付擺爛的同事嗎？」

話題一出引發討論，網友們回應「職場很現實的，會做事是基本，會做人才是關鍵」、「擺爛同事才是聰明人，領多少錢做多少」、「那妳就不要這麼負責任啊，事情做慢一點不要這麼有效率，向他學習不就好了嗎？再不然妳就說妳工作做不完了，請求協助」、「不要太負責任，這種人在職場都是累死自己，之前遇到沒能力又愛擺爛搶功勞的同事，薪水還領的比妳多」。

有網友建議，「不知道能不能劃分好工作？讓這位同事出包被主管發現？」、「撕破臉就撕破臉，勇於打破關係才有機會帶來新的關係，搞不好10年後活著的只剩妳，而不是這些爛人爛事」、「有些人就是爛！上面不管的話只能加入他，雖然還是很高機率不是對手」、「小不忍則亂大謀，如果會占用下班時間，請記得要和主管說，可以建議開會分配工作，提升公開透明度，如果不會，無須在意同事」。

過來人也分享，「我同事也是一樣擺爛，後來我學乖了，我會說這個給你做，或者裝沒看到」、「我也是類似的狀況，但不做事的薪水還是我的一倍半，反正只要對得起自己的良心就好，事情來就慢慢做，做不完就加班報下去繼續慢慢做」、「主管不知道就算了，我們是主管知道還不處理，一拖就是一年半，一直到換主管，新主管重新整頓，結果擺爛的馬上提離職」。