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兼2差月領39K！她讀這學系7年「32歲存款10萬」 一票網勸考研轉職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友感嘆自己大學讀7年，畢業後身兼兩職才存款10萬。圖／ingimage
一名網友感嘆自己大學讀7年，畢業後身兼兩職才存款10萬。圖／ingimage

選對科系，畢業薪資大不同？一名女網友就抱怨，自己讀數學系整整7年，出社會之後，正職加上兼職的薪水一個月只有3萬多，無奈感嘆「運途超爛」。不過一票網友暖心安慰，「當補教老師、兼職家教都可以」、「運用到建立金融投資模型，可以比一般人省很多力氣」。

原PO今（21）日以「32歲只有10萬存款」為題，在Dcard理財版上發文透露，自己目前從事兩份工作，一個是會計助理實領3萬，另一個是加油站兼職，月薪大概9000元，金錢規劃上會存3萬2，剩下的7000元則是給母親作為生活費。

原PO直言，家裡還正在繳房貸，就算幫忙出錢，房屋名字也不會是自己的，所以對未來仍感到擔憂，「有點後悔太晚出社會，讀大學數學系讀了7年，花了很多光陰與學費在上面，即使現在有了文憑，還是只有正職實領3萬的工作，真的覺得我的運途真的超爛」。

貼文發出後，網友們紛紛建議考研究所、轉職或投資，「數學系直接上研究所然後去科技業」、「數學系可以考慮研究所轉資類的，沒錢可貸款或兼職，不想貸款、經濟困難就花個半年一年轉工程師」、「數學系腦袋應該超強的，當補教老師、兼職家教都可以」、「會計助理，加油考個記帳士或會計師高考吧」、「12萬（存款）找一個標的慢慢放，還是可以慢慢滾大的，前期只是比較累而已。加油加油，我也是很努力在存」。

也有網友分享，「我是生物資訊方面的，也會用到很多數學，設計模型也是很頭疼，有些老闆會特別想要數學系的」、「我老婆她姐數學系畢業，轉戰金融業年薪300萬，失敗的人後悔過往的種種，成功的人，看向自己還能改變什麼」、「數學系應該蠻有用的，運用到建立金融投資模型可以比一般人省很多力氣，我也想讀一次數學系」。

科系 薪水

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