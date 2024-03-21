引進印度移工 學者：政府三大不足單向宣傳「像買福袋」

台灣、印度已簽署MOU，將引進印度移工。台灣新動力智庫今舉行「台、印移工會議-跨界勞動影響下的勞工權益及文化理解」研討會，清大印度中心副主任、台灣印度研究協會理事長方天賜點出，台灣在引進印度移工上有三大不足，包括對印度認識不足、與民眾溝通不足，以及準備作業不足。

台灣印度協會籌備處主任、德國波昂大學社會學博士孫治本表示，現在印度移工主要是到海灣國家工作，可以獲得薪水較高，但台灣薪資對他們來說確實也有吸引力，印度方面很重視把人力輸出到其他國家，也希望能成功引進到台灣。

方天賜表示，印度是當今世界人口第一大國，在各國面臨少子化、高齡化浪潮當下，印度仍有許多人口紅利，而現在印度與台灣展開勞務合作，等於是願意跟台灣分享人口紅利，來解決台灣的缺工問題。

但他認為，我國在引進印度移工上，認識不夠、溝通不夠，準備也不足。社會對印度的不了解，才會造成國人的歧視跟誤解，政府在政策溝通上也僅是單向宣傳，而非雙向、多向溝通，「感覺像買福袋，都說裡頭很好，但不知道打開是什麼東西，所以大家會憂慮」他提醒政府不該把民眾對印度移工的關切都視為認知作戰。

方天賜說，要如何吸引印度移工來台，台灣的競爭對象是其他引進印度移工的國家，因此提供印度移工安居樂業環境，增加吸引力是政府要努力的方向。他也提及，未來將需要更多精通台灣、印度雙邊語言的通譯與中間管理人才，未來雙邊交流也不該僅限移工，也應多鼓勵印度學生來台灣就學，政府應思考新南向政策2.0中，該如何把印度放在更合適的位置。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達指出，台灣強迫勞動猖獗，在台移工幾乎涵蓋ILO強迫勞動公約11項指標。他說，移工遭受剝削的最根本原因出在仲介費，責任商業聯盟（RBA）等規定不該讓移工付費，但勞動部至今毫無回應，在這樣剝削嚴重的情況下，印度移工來台恐怕只是新增更多人被虐待。

他批評，新增來源國是政府一貫政策，說法是增加雇主選擇、穩定勞動力，但這是百分百站在雇主立場，完全沒有站在移工或本國勞工處境來看，讓人感到遺憾、荒唐。他指出，通譯人才不足下，語言會是一個問題，且家事移工至今未納勞基法保障，沒有加班費、薪資遠低於國內其他勞工，但勞動部毫無解決決心，印度移工來台後，勢必有更多申訴跟移工需求。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委胡欣野強調，印度移工的引進無關乎放寬雇主資格、移工比率，只是讓雇主多一個移工來源國選擇，且只有具備聘雇移工資格的雇主可以申請，初步規畫採小規模試辦，也會要求來台的印度移工需具備一定經歷、英文能力等，待台灣、印度雙方召開工作層級會議，才會進一步討論引進相關細節，日後也會視試辦情況盤點資源，建立印度通譯人才。