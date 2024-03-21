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地勤穿美美坐櫃檯就好？她曝內幕：英文要求比空姐高、一情況得穿高跟鞋狂奔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名機場地勤透露工作內幕，表示空服比地勤形象還要好，但事實上，擔任地勤的英文能力要求必須比空服員高，且地勤需花費更多耐心與客人溝通。圖為地勤人員協助旅客辦理報到情形示意圖，與文中人物無關。記者黃仲明／攝影
一名機場地勤透露工作內幕，表示空服比地勤形象還要好，但事實上，擔任地勤的英文能力要求必須比空服員高，且地勤需花費更多耐心與客人溝通。圖為地勤人員協助旅客辦理報到情形示意圖，與文中人物無關。記者黃仲明／攝影

一名機場地勤近日在Dcard上透露工作內幕，表示在外界看來，空服員比地勤的形象還要好，但事實上，擔任地勤的英文能力要求必須比空服員高，且因為櫃檯前等待的旅客不像機上旅客還有事做，地勤需花費更多耐心，此外，若是臨時改登機門位置，地勤就等穿著高跟鞋狂奔，工作的心酸和苦不是外界想像的，穿著得體坐在櫃檯就好。

原PO在Dcard上以「你/妳為什麼想當地勤？」為題，自揭許多工作的心酸面。他指出，其實最常遇到的是職業歧視，有些長輩「甚至看不起這份工作」。原PO表示，地勤當然也有優點，包括會有折扣票及非責任制等，但背後付出的其實很多，「並不是漂漂亮亮的坐在櫃檯就好」。

原PO再曝另一個職業上的困擾，因為經常被問：「為什麼不直接考空服員？」，她認為就外界來看，空服員因為薪水高，被認為就高於地勤人員，但實際上，很多公司地勤的英文需求成績都高於空服，因為除了系統及教材全英文外，「怎麼用流利的英文跟旅客解釋他的簽證不符合入境國家的規定？並解釋他帶的行李為什麼原能托運，甚至不能攜帶上機」。

她坦言：「就算多益有900分，解釋到最後，都不知道自己在講什麼了」，這些情況都讓她認為，「待在地上不飛，不代表能力不夠好，選擇自己喜歡的最重要！」。

原PO表示，除此之外，地勤和空服還有一點不同，就是旅客可以等待的時間。她認為，因為在櫃檯前的旅客無事可做，只能專心CHECK-IN，而機上客人還有娛樂系統可以打發時間，若是要收超重/件費，或簽證有問題時，旅客會「直接原地氣爆，摔護照、丟信用卡，並問候你全家」。

對此她也幽默表示：「至今不懂為什麼就是不丟手上的手機呢？」、「我想看iPhone 15飛起來拜託！」，種種在工作時會遇到的事，讓她認為：「擁有強大的心理素質跟耐心是地勤必備！」。

原PO表示，除了上述考驗心智能力的應變之外，再來就是外人想像不到的「體力活」。她表示，一旦A1登機門改到C9，而飛機再3分鐘後會落地，這時就只能「穿著高跟鞋拔腿狂奔」了，在開門後還會被機師教官詢問：「怎麼等那麼久？」，讓她以電視劇「甄嬛傳」皇后的經典台詞自嘲：「當下只想哭倒在他面前，說臣妾辦不到啊！」。

除此之外，催促遲到旅客上機也是地勤的工作，讓她自嘆：「每天都在上演鬼抓人」，有些旅客不管登機時間已到，還堅持要吃完牛肉麵，或稱自己突然想如廁，諸如種種的情事都讓她哭笑不得。

網友見文回應原PO：「身邊也是好多人推薦考空服，但更喜歡地勤的工作性質，變化較多」、「真的！其實很多地勤語言能力很好」、「我也喜歡地勤，但英文能力沒那麼好，一直沒辦法當地勤」。

也有眼尖網友發現，從原PO所指的登機門來看，應是桃園機場的地勤，但A1改C9真的是「很靠北邊耶」，兩者是最遠的兩個端點，還好不會是B1R突然改D9。

地勤 桃機

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