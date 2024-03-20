公司刊登工作卻不徵人 「幽靈職缺」另有原因

如果求職超過1個月沒回覆，有可能碰到「幽靈職缺」！專家指出，雖然就業市場緊繃，但雇主為了顯示公司還在成長，並安撫內部過勞員工，會刊登「幽靈職缺」，讓求職者誤以為就業市場有高需求。專家擔心，這種幽靈職缺恐耗損求職者耐心、加長待業時間，不利社會安寧。

假裝公司在成長

《英國廣播公司》報導，近日有針對千位雇主的調查顯示，約有7成的職缺會在求職網閒置超過1個月、10%甚至會超過半年才會更新。這可能是因為就業市場緊繃，但公司仍希望掌握相關人才流向，因此選擇長期不更新職缺，卻恐導致待業的狀況更嚴重。

被問到懸掛幽靈職缺的理由，40%雇主指出，是希望給外界公司還在成長的形象，有34%更表示只是為了要安撫公司內的員工。此外，雖然數位科技發達，理論上會讓更多人求職、勞資之間的資訊也更加對稱，但2023有美國調查顯示，平均每個職缺的雇用率仍低於0.5，代表一半以上的職缺無法找到員工。

期待落空感覺差

求職公司「絕佳履歷」資深業務總監史考特指出，據估計，求職社交軟體Linkedin在美國有超過170萬個幽靈職缺，在英國則有3分之1的職缺是幽靈職缺。分析認為原因相當複雜，有些公司可能已經招到人，但並未將該職位撤下，但也有很多是雖然有職缺，但公司因各種條件而無法招人而導致。

不過也有求職者受訪時說，剛開始是海投履歷，但因為幽靈職缺很久不回，反而讓她可以更聚焦自己適合的工作區位在哪。但《富比世》提到，在就業市場緊繃，大量「幽靈職缺」出現下，最終苦的還是找工作的勞工，不只降低求職意願，還讓心理因為長時間等待、然後又落空，容易產生負面情緒。

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