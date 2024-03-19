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2月加班費無法如期發放？ 台鐵：資料庫設備系統異常已修復

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台鐵公司元旦掛牌，有網友發文張貼「2月加班費、旅費與考成獎金無法如期發文」公告。台鐵公司回應，會計系統日前因資料庫儲存設備異常，昨上午8時恢復系統正常運作，同時持續檢核校正資料，坊間流傳台鐵發不出薪水純屬假消息，

有網友在臉書社團「靠北台鐵」，發文張貼一紙內部標明為19日的公告，提及「因AA會計系統自3月13日起一直有問題，今日仍無法正常使用，會計室來電告知，2月份加班費、旅費、考成獎金將無法如期發放，確認發放時間後將再另行通知。」

對此，台鐵公司回應，3月13日發現會計系統執行速度緩慢、報表列印異常，立即查修，15日下午確認原因為資料庫儲存設備（磁碟陣列）異常所致，於是改採備用主機，再將最近備份資料倒回系統，18日上午8時恢復系統正常運作，同時持續檢核校正資料。

台鐵公司指出，公司原訂3月23日發放考成獎金，確定可如期發放，不受影響。此外，2月份各單位加班費，已排定於3月24日如期發放，不受影響。公司員工月支薪水，可準時於每月5日發放。

台鐵公司強調，資訊系統主機硬體老舊，數位發展處將加強維護，以確保業務順遂。坊間流傳台鐵發不出薪水，純屬假消息。

加班費 台鐵 薪水

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