台大1科系碩士月薪僅37k 網揭真相：學歷不等於薪水

每個產業都有不同的平均薪資，不過日前有位台大碩士生抱怨，他畢業後的第一份薪水只有3萬7千元，加上年終2個月，讓他直呼「我覺得我太廢了」。對此，有網友推測原PO科系是「生科」，道出真相「學歷不等於薪水」。

一名網友在Dcard分享，他今年26歲，剛從台大碩士畢業，錄取某藥廠品管工作，但薪水只談到3萬7千元，加上年終2個月，讓他沮喪表示「我覺得自己好廢，讀到碩士才領這個薪水，真的哭」。

對此，有網友安慰他「是那家公司只給得起3萬7千元，不要想太多，找機會跳槽就好」、「你把你自己物化了，就會覺得你只值3萬7千元。那是你在那間公司的價值，但是你在人間的價值是甚麼？你想過嗎？」、「要不要來試試看科技業人資？以你這台大碩士，薪水應該可以大升級」、「別把自己物化，盡可能選有一技之長的職缺，現職可做久又可以區分年資深淺比較重要」、「其實學歷不等於薪水」、「我最近也在找工作，我建議你目標放遠一點，不要太急著求職，要考量薪水跟發展性，你對自己的薪水都猶豫了，硬是做只會更傷心」、

也有「生科」過來人表示，「我猜原PO是生科相關科系，因為看到藥廠QC+這個薪水，我也台大生科碩士，第一份工作的確3萬8千元，而且面試每一間都開均一價，公司甚至會打給你說給3萬8千元已經比同行高了，我們真的有聽過碩畢3萬2千元的，研究所的氛圍是有人找到4萬薪水的工作就會很羨慕、稱讚太厲害了」、「這個不是你的錯，而是生技產業普遍就是這麼低薪，你去你們學校（台大）的就業博覽會看有多少家生技產業就知道有多屎了吧」。