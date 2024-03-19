禮貌取消面試…妹子被嗆「沒素質」超火大 專家指點：時間點很重要

面試是公司與求職者互相篩選的重要環節，直到雙方正式簽約前，仍充滿著變數。一名女網友就透露，自己因為取消某公司的面試，竟直接被批評「素質真低」，讓她相當火大。貼文曝光後，也引起留言區討論。

原PO在Dcard貼出與該公司的對話紀錄，畫面中可以看到，疑為人資的窗口與原PO先前約好面試後，接著就傳送公司地址，但後來原PO找到工作，便禮貌性回覆：「不好意思，目前有找到工作，先跟您取消面試，謝謝您！」想不到對方直接動怒，回傳：「==（無言符號）」、「素質真低」。

此話一出，也讓原PO不滿直呼：「貴公司的邏輯真讓人不清楚，已提早告知有找到工作，要取消面試，竟然直接罵人，大家要慎選公司，不然入職可能會被各種人身攻擊或辱罵呢！」

對此，網友紛紛表示，「他在說他自己吧」、「封鎖就好了，不用在意他說什麼」、「有提前告知，比那種時間到直接放鴿子的好多了」，不過也有網友認為，拒絕的時間點也是很重要的，就算提前告知，但究竟是早幾天、早幾小時，又或者早幾分鐘，都給人不同的觀感。

根據104職涯顧問、人資透露，求職者若要取消面試，建議直接致電通知，確保人資有收到訊息，讓他們方便作業，即使未來沒有聯繫的可能性，也代表自己是個負責任的人，而面試當天才突然寄信取消，這樣的行為是最失禮的。