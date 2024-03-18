領3萬薪上班「手機禁用鎖櫃裡」讓她白眼！ 網勸：快逃吧

現代人手機不離身，隨時都會使用手機，甚至不使用還會不習慣。不過日前有女網友表示，他們公司規定不能使用手機，上班前還要把手機鎖到櫃子裡，讓她疑惑「大家會建議我該逃嗎？」對此，網友看1條件直呼「快逃」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在南部擔任行政工作，月薪含全勤2000元共3萬元，面試前主管只有告知「上班不能用手機」，入職後她才發現是「打卡後手機就要鎖在櫃子裡，只有主管、外務司機、業務可以有手機」。

原PO表示，除此之外，人資之前說福利是公司過年能多放假，但她事後才得知是拿特休補，或者放無薪假，還不能選擇不要放。

她猶豫表示「我入職已經一週了，其他同事平均年資3年以上，我每天都因為這些事在想要不要離職」。

文章一出，引來網友熱烈討論「如果我要領3萬的話，我只接受不能在公司烤肉這種規定」、「領3萬還要求不能帶手機，好好笑」、「有全勤（獎金）的都是爛工作，上班不能偷懶的也是爛工作，結論就是快逃」、「三萬還要沒收手機？我一定跑，毛病這麼多我還不摸魚摸爆」、「撇除不能用手機，過年強制休假扣特休，什麼爛東西？」、「看到還要被收手機，瞬間以為回到高中，是我會逃！不能用手機的公司制度福利都很爛」、「我現在就在辦公室用手機回覆妳耶，快逃吧！」