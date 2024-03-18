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入職首日發現公司異狀提離職「不禮貌」？ 網建議：越早走對彼此越好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友工作第一天就想提離職，好奇問網友「會不會沒禮貌？」示意圖／Ingimage
一名網友工作第一天就想提離職，好奇問網友「會不會沒禮貌？」示意圖／Ingimage

離職的原因百百種！日前有位女網友表示，她年後找了一個行政工作，報到第一天就開始學習工作內容，但發現「大部分的人都快離職了」，她驚訝「這樣未來不是就沒有前輩可以問了嗎？我可以入職第一天就離職嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，過完年後她找到了一份薪水2萬7500元的行政工作，雖然可以準時上下班，但她看到公司的一些網路負評，猶豫之下仍決定報到。原PO指出，一開始她馬上學習新工作內容，發現滿多事情要記的，但後來她聽到「辦公室大部分的人都要離職了，而且很有可能這幾天就交接完成」。

原PO驚訝表示「這樣我不是一兩週之後就沒人可以問問題了？可是我這份工作每個月的內容會有些差異，這種狀況我是不是該逃啊？上班第一天就提離職會很沒禮貌嗎？」

對此，網友們回應「我覺得算很有禮貌了，我之前面試的時候，看到只有3個人在辦公室工作，入職第一天剩下我跟老闆，隔天要上班的前1分鐘我就傳訊息，跟老闆說我不做了」、「越早離職對彼此都好，不然做3個月才離職，大家會不爽教妳很多東西，結果妳要走了」、「我曾經上班半天就離開，後來才用電話提離職」、「我之前去麵包店上班，第一天做了快5個小時，終於鼓起勇氣告知我的體力沒辦法負荷，店長還很好心把錢算給我，另外一個資深人員說我不是第一個當天就離開的，還有人做1小時就走，那時我就發現屎缺就是要趕快逃」。

職場 離職

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