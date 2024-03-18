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竹科再爆裁員潮？他曝「科技業2大慘況」 內行人有感：真的凍

聯合新聞網／ 綜合報導
竹科在2023年整年裁員人數達1874人，創下了5年新高。 本報系資料照
竹科在2023年整年裁員人數達1874人，創下了5年新高。 本報系資料照

全球景氣劇烈變化，連帶影響到科技業大幅裁員，竹科在2023年整年裁員人數達1874人，創下了5年新高，有網友好奇問「科技業是不是還在寒冬」，認為景氣一點都沒有恢復，引發熱議。

一名網友在Dcard的科技業板以「科技業是不是還在寒冬」發文指出，最近感覺科技業景氣一點都沒有恢復，終端砍單的砍單、需求延後的延後，新聞老是說下半年回溫，但個人感覺一點都沒有回溫，就只有2022年那年突然猛爆式增長，然後馬上就下滑了。

不少人有感表示，「老話一句，只凍雜魚，我就是雜魚」、「景氣差，新人本來就不吃香，加上如果又有自己的底線考量，很凍是正常的吧」、「真的凍，投台積設備也沒啥面試機會」、「最近也面試某大廠也一直被質疑外面哪有這麼凍，怎麼可能要待業這麼久，拿到口頭offer後，紙本一樣被高層否決，有夠呵呵」、「有的已經預估今年要賠多少了，人口紅利快沒了，更多前景不看好」。

不過也有人認為，「我們公司都有再找人唷，預聘研替的優先，有經驗的優先」、「其實多少都有在開缺，只是說看新鮮人自己能不能接受某些職缺」、「工程師類的還是持續有開缺，支援類的很凍」、「我一直有在找人面試，可惜頂尖厲害的太少」、「可是我是一般爛科大，也是轉職成功了，更何況我40歲了」。

有學者認為，2024年台灣經濟往上走，就業增加，但會持續缺工，今年製造業無薪假將會有顯著改善，其中以科技業改善較多。中經院指出，2024年國內失業率約3.38%，較2023年改善。多數專家也認為，就業市場將朝好的方向邁進，但仍須觀察通膨變化及影響。

科技業

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