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僅面試準時過！雷包助理自稱「I人」不甩訊息 女主管崩潰：缺工不好裁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，新來的助理有許多壞習慣，讓她猶豫是否要留用。示意圖／ingimage
一名女網友表示，新來的助理有許多壞習慣，讓她猶豫是否要留用。示意圖／ingimage

缺工時代，企業招人難，一名女網友表示，她在部門裡面擔任主管，新來的助理雖然工作逐漸上手，但一些壞習慣讓原PO猶豫是否要留用，因此問眾人意見，怎料貼文曝光後，網友紛紛勸：「可以說掰掰了！」

原PO在Dcard發文表示，公司規範其實還算鬆，基本上員工遲到、早退，老闆都不會太計較，薪水也會根據任期上調，員工旅遊也是不分年資通通買單。而今年初來了一位新助理，因為過去有相關經驗，雖然每份都做不到一年，但原PO也願意給機會，因而錄取。

殊不知新助理得知公司不會針對遲到扣薪後，除了面試日當天，就沒有準時上班過了，甚至還比主管晚到，而且不覺得不好意思，遲到了還訂外送吃，相當悠閒。

新助理的壞習慣還不僅於此，原PO續指，當他出錯時第一時間不是想解決辦法，而是演戲、說謊，還會擅自拿同事的東西用，且沒有歸回原處。另外，主管的工作訊息也不愛回覆，直接已讀，因為新助理說自己是I型人，訊息通知關靜音，有時候會「社恐」不想回。

原PO表示，新助理的試用期即將到了，最近在跟老闆討論是否繼續留用，老闆也不喜歡對方的態度，「但覺得最近新人不好找，畢竟工作上他也比較上手了，就是態度人品有問題，想請問這樣的狀況到底要狠心斬了還是留用，留用的話，若過了試用期還是不行，砍掉會很麻煩嗎？」

對此，網友一面倒表示，「感覺超雷，繼續留任也是添更多麻煩」、「這種人過了試用期會更誇張，公司要走資遣也很難」、「光只有面試那天準時就很不OK了啊，你們都只是睜一隻眼閉一隻眼」、「嚐到甜頭只會變本加厲，如果之後受不了約談要求改善，通常前期會裝乖，本性依舊會漸漸露出來」。

另外也有網友建議，「試用期表現不佳，是可以延長試用的，為什麼要因為不好找人而留用，甚至加薪，那其他員工是否會仿效」、「讓他走，然後把薪水調高再徵人，薪水多寡會影響到徵人的素質，如果堅持用原本的價錢，就要做好吸引不到正常人的心理準備」。

Dcard 薪水 資遣 面試

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