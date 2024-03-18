她酸「科技業愛面子」只用iPhone、不比價 網看傻：窮人視角

科技業給人爆肝又高薪的印象，一名女網友指出，觀察到學歷高的工程師都很愛面子，像是他們都只用iPhone、被推銷試吃就一定會買等等，難道是不喜歡被人看不起嗎？貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她觀察到科技業的現象，因為員工們薪水比較高，似乎都只用iPhone，疑惑是有什麼特殊需求才只用蘋果，還是沒用就會被笑？

除此之外，她也說學歷高的工程師都很愛面子，比如去店家詢問商品，最後就一定會花錢買東西，不會空手而歸。若有免費試吃，他們也不會主動去拿，但如果店員遞過來，有品嘗到，那麼就算很難吃也會買很多回去。

原PO續指，她之前跟科技業的人去逛零食店，明明有很多口味可以試吃，但對方都不試味道就直接買，且看到原PO試吃完沒有要消費，還特意詢問「妳沒有要買嗎？」原PO認為，他雖然從頭到尾都沒有明講，但似乎是瞧不起自己，她也越想越生氣，認為對方的消費習慣才是「深怕別人覺得他們買不起」。

她進一步分享，遇過另一名科技業人士，他們一起去逛便利商店，因為原PO有看標價和成份表的習慣，當時她拿起壽司觀察，順便看看裡面有包什麼料，結果對方又一種「感覺不妥」的態度，叫原PO不要那樣翻。「高薪工程師日常行為舉止，都要注重不能讓人感覺窮酸、比價、買不起嗎？是因為同儕都這樣，會被笑？用這種態度過生活不累嗎？」

貼文曝光後，網友反而認為原PO問題比較大，「妳是不是生活得挺自卑的」、「窮人視角原來是這樣，懂了懂了」、「妳想太多了吧，現在一堆高中生、大學生都在用蘋果」、「妳太敏感了吧，以他的收入而言，這些花費可能根本不算什麼，感覺只是你們對於金錢的觀念上有所落差」、「揣測人家心思這樣生活不累嗎？不過這視角倒是讓我有點懂我大學同學在想啥了，一餐吃個300元就到處說我暴發戶，歧視她家裡窮」。

也有科技業的網友分享，「會不會是妳的同溫層都這樣，所以才覺得科技業都這樣，我用iPhone是因為公司出錢，我還是會去買便利商店7折即期品，難吃的東西轉頭就走」、「一、用蘋果手機單純只是耐用、使用習慣，現在還在用11路過，但我必須說也有不少工程師喜歡用安卓，妳只不過是看到對方工程師＋用蘋果（說真的一堆非科技業的也在用）有刻板印象而已。二、進去店裡一定買東西，我覺得問都問了，不買很怪，如果不是很貴，不買對店家也很不好意思」。