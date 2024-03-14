跟同事聊天主管「愛插嘴」！他怒不懂裝懂硬要聊 網教怎讓對方閉嘴

在職場上工作，與同事、主管間的相處也是需要經營。一名網友抱怨，近日加入公司新單位，同事們都是剛到不久，卻有位小主管時常會插入他們同事間的閒聊，無論任何事都要發表自身看法，且帶有偏見，就連不懂的話題，對方也要不懂裝懂，硬要參與，讓他相當無奈，好奇大家都會怎麼處理？

該名網友在PTT上抱怨，由於是新單位，同事們都剛到不久，但主管卻會時常硬插入他們同事間的閒聊，無論什麼事情都要表達看法，且帶有偏見。

而近期有位同事想換新的家用電腦，之前閒聊時得知原po會組電腦，因此時常來詢問他的意見，但每次主管總會插入他們的話題，不過事實上對方根本不懂電腦零件，所以開口閉口都是他朋友如何如何的，令大家相當困擾。

目前大家想到的方法就是閉嘴略過話題，但他也很好奇在不離職跟換單位的狀況下，各位會怎樣處理這樣的情況，還是只能自我調適呢？

文章曝光，網友們紛紛表示，「要抓緊時機轉移話題，聊時事、聊吃的(隱形句點他」、「是我會默默的飄走」、「嗯嗯、是喔、ㄏㄏ，敷衍的軟釘子他想吃幾次就給幾次」、「問他主管津貼領多少？問他哪時候買房，準備生幾個，包準他馬上閉嘴」、「隨便回幾句就好了」。